Dólar: El BCRA dio luz verde para que suba, pero luego debió vender casi u$s 150 millones para frenarlo

En línea con lo que provoca un cepo cambiario, el dólar presentaba distintos recorridos según el mercado en el que se movía. Para sorpresa de los inversores, el mercado mayorista tuvo más actividad que otros días.

El dólar mayorista subió ocho centavos, en una rueda en la que el Banco Central (BCRA) modificó el techo psicológico para el dólar, pero la estrategia se le fue de las manos, dado que tuvo que entregar u$s 146 millones, según cálculos privados, para calmar a la demanda.

La suma fue la más alta desembolsada por el organismo monetario bajo la presidencia de Alberto Fernández. El único monto superior a este fue el de la última jornada antes de las elecciones presidenciales, la del viernes 25 de octubre, cuando el BCRA debió vender u$s 635 millones para contentar a los compradores.

En el MULC, la moneda estadounidense terminó en $ 60,17.

En cuanto al billete, preso del cepo cambiario, se vendió a $ 63 en el Banco Nación y quedó en un promedio de $ 62,98 en la City porteña; valores que, por el impuesto, dejan al precio final en casi $ 82.

El dólar blue, por su parte, descendía 1%, o 75 centavos, hasta los $ 77,50.

En el caso del contado con liqui y del dólar MEP, dos instrumentos que dependen de bonos o acciones para convertir pesos en dólares, subían. El primero, el que se usa para la fuga, ascendía 1%, hasta los $ 84,10; el segundo avanzaba con menor fuerza: un 0,5%, a $ 82,30.

Una suba de las versiones como el contado con liqui o el mep es el reflejo de que los inversores quieren o necesitan dólares; la imposibilidad de adquirir billetes por la vía formal exacerba más la demanda de los demás segmentos.

Una rueda distinta

La ficha de todos los días, la de u$s 50 millones que ofrece el BCRA del lado de la venta, se ubicó en $ 60,17 desde el arranque, tres centavos por encima del precio ofrecido el viernes. Esto quiere decir que el BCRA avaló una leve depreciación del peso.

Cerca del cierre, los inversores comenzaron a pagar; así se llevaron primero u$s 50 millones, luego otros u$s 50 millones y, finalmente, u$s 46 millones más. En concreto, el organismo debió ofrecer tres fichas de u$s 50 millones para marcar el límite, el techo.

"Le van a sacar más por como viene", dijo al respecto Claudio García, de PR Corredores de Cambio antes del cierre. Así fue.

La última vez que vendió el Banco Central con Miguel Pesce como presidente de la entidad fue el 14 de enero, u$s 58 millones.

El volumen operado superó los u$s 300 millones.