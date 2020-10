Dólar Bolsa: cómo es el circuito para comprar sin cepo y en forma legal

Con las nuevas restricciones que introdujo el súper cepo, acceder al cupo de u$s 200 es una posibilidad para unos pocos. En lo que va del mes más del 60% de las operaciones de quienes intentaron comprar moneda extranjera fueron rechazadas.

Esto se debe a que el Gobierno puso más trabas para frenar así el peligroso ritmo de drenaje de reservas que se dio en los últimos meses. Así, quienes restructuraron sus deudas con tarjetas de crédito, o accedieron a planes IFE o así también empleados de empresas que solicitaron el ATP no pueden desde octubre comprar el cupo mensual.

Para quienes no quieren recurrir al mercado paralelo para hacerse de dólares, donde el dólar blue tocó el viernes pasado los $ 167 con una suba de $ 9 en el día y de $ 17 en la semana, y prefieren mantener sus ahorros en el circuito legal, la opción es comprar dólares sin trabas es través de Bolsa, que se conoce como dólar MEP o Bolsa.

Hacerse y deshacerse de dólares por esta vía está vigente desde 2013, pero los cerrojos a la compra de divisas que se impusieron desde septiembre del año pasado y se profundizaron en diciembre y ahora en octubre lo hacieron más atractivo o, mejor dicho lo volvieron casi en la única opción.

Pero cuáles son los ítem que hay que tener en cuenta para hacerse de dólares por esta vía:

Primero, para poder realizar la operación hay que tener en cuenta que debe poder declararse el origen de los fondos que se van a utilizar. Si bien para comprar dólar MEP no hay un cupo, quienes compraron los u$s 200 no pueden operar en dólar Bolsa por un plazo de 90 días y viceversa.

Es necesario además contar con una caja de ahorro en dólares en un banco comercial, ya que allí serán transferidos los dólares una vez terminado el proceso.

El paso siguiente será abrir una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa a donde se gira el dinero desde la cuenta personal. El principal beneficios del dólar MEP o Bolsa son que por los dólares quedan declarados. Además su precio - cerró a $ 143 el viernes 9 de septiembre- reculta menor a los $ 167 que alcanzó el blue y está apenas por encima del dólar ahorro que rozó los $ 137 pero al que pocos pueden acceder.

Acreditados los fondos a la cuenta comitente, se compra vía por la web un bono como el AL30 que se lanzó tras el canje. Antes de la reestructuración, esta operación se llevaba adelante con el AY24 en pesos. El paso siguiente es cambiarlo por el mismo titulo en dólares y venderlos. De esa forma se acreditaran en la cuenta en el agente de bolsa los dólares, los que luego se giran a la cuenta personal del banco.

Lo mismo sucede pero al revés, si lo que se necesita es vender dólares a buen precio y no al valor oficial que los toma el banco los $ 82,73. Un operador explicó en diálogo con El Cronista que si bien "no hay un mínimo para realizar la operación", si la persona no tiene una cuenta en una ALYC, "entonces la burocracia de la apertura podría desalentar para quienes quieren comprar menos de u$s 500".

"Me parece adecuado considerar como un piso una compra de u$s 500 en adelante, pero es un límite que establezco yo de acuerdo a mi sentido común. En cuanto a la comisiones, es muy diferente de acuerdo a la ALYC, ya que si se percibe que esa persona va a hacer una operación de dólar bolsa y nada más, entonces suelen ser altas las comisiones: pueden llegar hasta el 1,5% o 2% del total operado", alertó.

Desde Mills Capital Group, explicaron que ante la necesidad de cambiar ahorros en dólares por pesos para hacer frente a obligaciones el primer paso es contar con una cuenta en una sociedad de Bolsa, un trámite sencillo y similar a la apertura de una cuenta bancaria. Una vez hecho esto, lo que sigue es transferir el monto en dólares que se quiera vender a la sociedad de bolsa y pedir su cambio a pesos en las condiciones más beneficiosas posibles.

Lo que va a hacer la sociedad de Bolsa, entonces, es usar esos dólares para comprar bonos soberanos. Como esos papeles tienen cotización tanto en moneda extranjera como en moneda local, una vez comprados con dólares se procede a revender esos mismos bonos a cambio de pesos. Para el cliente, entonces, no es más que una operación cambiaria.

Vale aclarar que no se trata de una operación cambiaria. De hecho es una operación bursátil. Hay que recordar que a las ALyCs que operaban cambio se les quitó la licencia.

Como toda operación tiene un riesgo y reside en que todo el proceso está marcado por un parking de cinco días por lo que puede haber variaciones durante la operatoria.

En contrapartida, si lo que se busca es comprar bonos con dólares y venderlos en pesos no existe este proceso de "estacionamiento" por lo que no existe este peligro adicional sobre la oepración.

Hoy para comprar dólares en el mercado oficial hay que pagar casi $ 137, con el impuesto PAÍS del 30% y la retención del 35% en concepto de Gananancias, pero al querer desprenderse los bancos lo toman a $ 82, una brecha que genera que muchos prefieran cambiar sus dólares en el mercado paralelo.

Gabriel Hernández, director de Impuestos, y Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores, coincidieron que aquellos que buscan ahorrar en dólares, pueden tomar como alternativa comprar de dólar MEP, siendo esta una operatoria sencilla y 100% legal.

"Consiste en comprar un bono que tiene cotización tanto en pesos (AL30, por ejemplo) como en dólares (AL30D), y que permite comprar dólares sin un máximo establecido, siempre y cuando se cumplan los requisitos definidos por el BCRA para esta operatoria. Concretamente, no haber comprado dólares solidarios 90 días previos y 90 días posteriores, y cumplir con el denominado “parking” -conservar el título en cartera- de 5 días hábiles contados desde la fecha de adquisición del Bono en pesos", señalaron.

La cotización del dólar MEP normalmente se encuentra entre el valor del dólar solidario y el valor del dólar no oficial. "Por eso, cuando al argentino se le pide ahorrar en pesos y no resguardarse en el dólar cabe reflexionar que, si bien estas medidas pueden resultar necesarias desde el punto de vista económico, dado la falta de dólares en las reservas, las mismas no vienen acompañadas de opciones en el mercado financiero de inversiones en pesos que sean percibidas como confiables por el ahorrista, y en nuestro país la falta de credibilidad en el peso es el punto central a atacar por este o cualquier otro Gobierno".

Dólar "fuga"

En tanto, el "dólar fuga" o "contado con líqui", que se ubica en los $ 154,95 y acumula un avance del 108% en el año, el mecanismo es comprarlos a través de bonos, sin el límite que impuso el Gobierno, para ponerlos en una cuenta del exterior. Se hace a través de la Bolsa y lo sacan a una cuenta en los Estados Unidos.

Se trata en su mayoría de empresas que necesitan girar dinero al exterior para pagar deudas que tienen con sus casas matrices, pero también para escapar del riesgo argentino.

Para llevar adelante esta operación se compran en pesos acciones o bonos que cotizan en Argentina y a su vez en otro mercado internacional como el de Wall Street. El paso siguiente es transferir a una cuenta en el exterior y venderlos para hacerse de dólares.

En el caso de operar liqui es necesario contar con una cuenta en el exterior donde se le acreditará el dinero.