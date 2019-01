Dólar: 12 gráficos para entender cómo arranca el tipo de cambio en 2019

En un comienzo de año, con el tipo de cambio que se aprecia más del 2% y con la volatilidad cambiaria desplomándose, resulta clave poder identificar la actualidad de distintas variables que afectan al mercado. Entre ellas, está el hecho de que el dolar se ubica fuera de las bandas de intervención, el estado actual de las reservas internacionales, los déficits comerciales y de turismo, así como la demanda de dólares y la cantidad de participantes en el mercado cambiario. El proceso de normalización continua aunque aún se mantienen algunas señales mi

xtas.

Reservas internacionales

Los analistas de Balanz remarcan en su informe que, durante los meses de octubre y noviembre, el Banco Central no participó en el mercado de divisas y las variaciones en las Reservas Internacionales se debieron a dos factores. “Por un lado, se observó un aumento gracias a las transferencias del FMI, y por otro, debido a los pagos de la deuda”.

El monto de las reservas es elevada e histórica, alcanzando los u$s 65.700 millones, las que se han nutrido principalmente de fuentes de financiamiento externo, entre emisiones, swaps y transferencias del Fondo Monetario Internacional.

Durante la crisis, el Gobierno buscó fortalecer sus reservas para darle un mensaje al mercado en relación al sustento de la Argentina respecto de poder hacer frente a sus compromisos y de buscar estabilizar para el tipo de cambio, en medio de la corrida cambiaria. Con el mercado de capitales cerrado para Argentina, el Gobierno acudió al FMI, cerrando un acuerdo por más de u$s 57.100 millones durante 2018.

Tipo de Cambio Real

Por otro lado, en el informe de Balanz también remarcan el nivel actual del tipo de cambio real efectivo y desde la compañía aseguran que el mismo perdió parte de la competitividad obtenida después de la aguda devaluación en agosto.

La elevada inflacion que aún persiste en nuestra economía, combinada con un tipo de cambio que aflojó, pese a un contexto de apreciación del resto de las monedas emergentes, empujó a que el tipo de cambio real efectivo se estabilice en niveles inferiores respecto de los máximos registrados durante la corrida cambiaria en octubre pasado.

“Actualmente se ubica en niveles de 117,8 puntos, es decir, un 17,2% por debajo del máximo de 142,2 puntos evidenciado a fines de septiembre. Parte de esta evolución se explica por el hecho de que el real en Brasil se apreció un 7%, a la vez que se observan recuperaciones en el euro, el peso colombiano y el peso mexicano. La evolución de dichas monedas están ayudando a que el tipo de cambio real efectivo se estabilice a pesar de los datos mensuales del inflación IPC del 3,2% en noviembre y un esperado 2,5% a 2,6% en diciembre por el mercado”, sostuvieron.

Liquidación de granos

La fuente de dólares más importantes y genuinas están relacionadas con la exportación de granos, la cual muestra signos mixtos.

Como parte de su análisis, desde Balanz comentaron que durante diciembre, los productores de soja liquidaron 9,82% menos por día, en comparación con el mismo mes de 2017, mientras que en noviembre las ventas cayeron 38,06% interanual.

“Los exportadores han liquidado un total de u$s 20.220millones, es decir, 5.51% interanual menos. A la vez, las exportaciones de trigo en diciembre de 2018 aumentaron 83% interanual o u$s 280 millones más que en diciembre de 2017”, comentaron.

Balanza comercial con el principal socio comercial

Dentro del análisis de la balanza comercial de Argentina, desde Balanz señalan que el saldo de la balanza comercial con Brasil se está contrayendo rápidamente .

Los últimos cuatro meses, el déficit se contrajo en u$s 39 millones en septiembre, u$s 110 en octubre y dos resultados positivos en noviembre y diciembre de u$s 184 millones y u$s 261 millones.

“El balance comercial con Brasil subió un 50% en 2018 comparado con 2017. Por su parte, en diciembre, las exportaciones de Argentina a Brasil aumentaron un 29.3% interanual, mientras que las importaciones cayeron 55.2%”, indicaron.

Por

otro lado, los analistas de Balanz remarcan que China se estaba convirtiendo en un problema para la balanza comercial de Argentina, pero que, en los últimos dos meses, la tendencia cambió.

“En octubre y noviembre, las exportaciones de Argentina a China aumentaron 4,6% y 197.3% interanual, respectivamente. Mientras que, las importaciones crecieron 2,6% en el año, dejando un déficit hasta noviembre de u$s 8.150millones”



Déficit de vehículos

Mirando hacia adelante, el próximo dato clave será la cuenta corriente, que está relacionado con las ventas nacionales de automóviles (y las importaciones) y el aumento de exportación de vehículos.

“En los últimos meses, las ventas a los concesionarios de automóviles cayeron 50% en octubre, 57,9% en noviembre y 46,4% en diciembre. Por su parte, las exportaciones han crecido 4%, 36,2% y 26,1% en los meses de octubre, noviembre y diciembre, respectivamente”, comentaron en su informe los analistas de Balanz.

Demanda de dólares

Uno de los factores clave que generaron un mayor desequilibrio en el mercado cambiario fue el proceso de dolarización de carteras en el mercado local, producto de la dispara del dólar, del aumento de las expectativas de devaluación y de inflación. La demanda de dólares se disparó en línea con la cantidad de participantes minoristas en el mercado cambiario. Ahora bien, en noviembre, las compras netas en dólares se volvieron positivas por un monto de u$s 107.5 millones.

“Podemos destacar una fuerte caída en el número de participantes minoristas en noviembre en torno a los 870.000 que se compara con el elevado nivel de compradores de junio y julio pasado de 1,35 millones y 1,21 millones de compradores respectivamente”, comentaron desde Balanz.

Por otro lado, según los análisis de Balanz, el pequeño inversor que compra cantidades menores a u$s 10.000 se evaporó mientras que las transacciones al por mayor representaron una mejora de u$s 82 millones. “Esto causó que la compra neta promedio cáigase en picada desde el pico de u$s 4.630 millones de mayo a u$s 2.133 millones en noviembre pasado”, sostuvieron.



Déficit de Turismo

Finalmente, un dato clave con respecto a las variables que generaron nuevos desequilibrios en el mercado cambiario está relacionado con el déficit en turismo ya que, durante la primera parte de 2018 dicho déficit llego alcanzar un nivel extremo de u$s 10.886 millones.

En ese sentido, el déficit del turismo mantiene un proceso de normalización. “Hasta noviembre pasado, el déficit turístico alcanzó una salida total de u$s 8.540 millones frente al saldo acumulado de u$s 10.900 millones en abril”, comentaron.

Un ejemplo claro es la evolución de la cantidad de turistas a Chile. “Hasta noviembre de 2018, el número de turistas argentinos en Chile cayó 25,3% interanual y en los últimos 3 meses, el turismo saliente hacia Chile ha caído un 45,6%, -37,6% y -42,8% interanual en septiembre, octubre y noviembre respectivamente”.

El dólar fuera de la zona de intervención

El tipo de cambio se ubicó por debajo del límite inferior de la zona de no intervención por primera vez desde que se implementó el nuevo régimen monetario

“El hecho de que el dólar opere fuera de la zona de no intervención activó la opción (pero no la obligación) de que el BCRA realice compras de divisas no esterilizadas en el mercado. Vale la pena recordar que originalmente, la opción era adquirir hasta u$s 150 millones diarios, pero la autoridad monetaria ya había anunciado que lo limitaría durante enero a u$s 50 millones diarios, con un máximo acumulado en el mes equivalente al 2% de la base monetaria. Pero en cambio, el BCRA se limitó aún más, adquiriendo u$s 20 millones el jueves y u$s 40 millones el viernes pasado”, destacaron desde Banco Mariva.

En base a este escenario, desde Banco Mariva entienden que, el hecho de que el BCRA haya comprado menos dólares implica que la entidad monetaria quería enviar el mensaje de que todavía está en un modo cauteloso, dispuesto a validar solo una gradual disminución de la tasa de Leliq. De esta manera, el BCRA busca minimizar los riesgos de poner en peligro el proceso de desinflación y asi, generar cualquier tipo de volatilidad en el mercado de divisas.