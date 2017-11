Distribuidora de Gas Cuyana sube 3% y el Merval propone una recuperación

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana crecen 3,01 por ciento, a 42,80 pesos cada uno, y lideran las subas dentro del Merval, que insinúa una recuperación al ganar 0,19% a media rueda, hasta situarse en las 26.953,34 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran los papeles de TGN (2,54%), Agrometal (1,72%), y Transener (1,47%).

“Para hoy la duda que tiene el mercado es si se profundizara la tendencia bajista o si volverá a la senda alcista para buscar nuevamente valores por sobre los 27.000 puntos”, explicó en Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital, en diálogo con El Cronista.

Los ojos de los inversores estarán puestos en diferentes datos económicos. Trella precisó que más tarde se conocerá el dato del Estimador Mensual Industrial (EMI) correspondiente a octubre, como así también el dato del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de octubre.

Ayer, en una jornada con alta volatilidad, el Merval cerró con una pequeña baja del 0,03% y de esta manera acumuló cuatro jornadas consecutivas de bajas.

El total negociado en acciones asciende a 104.253.154 pesos, con un balance de 41 papeles en baja, 26 en alza, y 13 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,27%, el AY24 cede 0,04%, el Descuento en pesos resta 0,27%, el Descuento en pesos retrocede 0,04%, el NF18 avanza 0,40%, el Par en dólares sube 0,40%, el PR13 asciende 0,63%, y el PR15 suma 0,03%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPP (en pesos) salta 3,81% ($ 10,90), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) perdió 2,17% ($ 180).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street opera con tendencia negativa a media rueda.

En ese contexto, los papeles de Irsa Propiedades Comerciales caen 2,99%, a 55,56 dólares cada uno y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Macro (-1,87%, u$s 101,42), Francés (-1,17%, u$s 21,09), e Irsa Inversiones y Representaciones (-0,93%, u$s 28,81).