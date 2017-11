Distribuidora de Gas Cuyana avanza 2,6% y el Merval insinúa una recuperación

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana crecen 2,63 por ciento, a 42,95 pesos cada uno, y lideran los avances dentro del Merval, que propone una recuperación luego de tres caídas consecutivas al subir 0,29% en el arranque, hasta situarse en las 26.991,15 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registran Aluar (1,92%), Mirgor (1,68%), y Comercial del Plata (1,64%).

Ayer, el Merval sumó su tercer ajuste consecutivo al finalizar la jornada con un descenso de 0,78%.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 baja 0,29%, el Descuento en dólares retrocede 0,51%, el Descuento en pesos pierde 0,39%, y el Par en dólares resta 0,16%.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia positiva en la apertura.

En ese contexto, los papeles de Bunge crecen 1,45%, hasta los 66,40 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Irsa Inversiones y Representaciones, (0,65%, u$s 29,42), Ternium (0,65%, u$s 27,86), y TGS (0,52%, u$s 21,13).

Como contrapartida, retroceden las acciones de Petrobras Argentina (-1,96%, u$s 12,50), Pampa Energía (-0,95%, u$s 64,22), y Cresud (0,80%, u$s 21,45).