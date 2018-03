Diputados aprobará la reforma de la Ley de Mercado de Capitales después de Semana Santa

Luego de la Semana Santa extra large con el agregado del feriado del lunes 2 de abril, el 4 habrá sesiones ordinarias en Diputados (hay cada 15 días), en las que el bloque Cambiemita negociará para incluir ahí la Ley de Mercado de Capitales. En caso de no poder tratarse el 4, pasaría para el 18 de abril, y una vez en el recinto la negociación parlamentaria ya está acordada para darle el OK a esta ley, que tuvo su cambio de nombre. Se aggiornó como Ley de Financiamiento Productivo, para tener un nombre más marquetinero, ya que como señaló anteayer Cristina Kirchner en el Senado, sólo 26 de los 219 artículos están dedicados al financiamiento de las pymes.

"Las modificaciones en el senado fueron menores para actualizar la ley tributaria, pero el trabajo que hicimos en su momento en Diputados fue bueno", indica el diputado nacional por el PJ Diego Bossio.

Desde el Frente Renovador advierten que la Ley ya había sido aprobada por Diputados, con lo cual no hay nada para cambiar, por lo que no pasará por comisiones, sino que irá directo al recinto, para tratarse en sesiones ordinarias, sobre tablas. El único factor que la puede hacer tambalear es la pelea que se armó anteayer a las 3 de la mañana en el Senado ante una jugada política legislativa del PRO, "con lo que no creo que se esté planteando una agenda ordenada ahora, pero sería una estupidez que la quieran patear, ya que no hay nada para cambiar. Además, con los votos de los gobernadores pasa tranquila la ley", admiten desde la oposición.

Las idas y vueltas que sufrió esta ley se debieron a que el Senado hizo modificaciones por temas impositivos que ya se habían aprobado en la reforma tributaria. Además, la oposición pidió que las designaciones de presidente y directores de Comisión Nacional de Valores (CNV) tengan que ser ratificadas por el Senado.

Si bien la reglamentación durará todo el 2018, los temas más importantes, como fondos cerrados y factura para pymes, los irán sacando primero.

La reforma a la Ley de Mercado de Capitales limita las facultades de la CNV en lo que respecta a la intervención de empresas. A través de la modificación del artículo 20 de la ley actual, limitará las prerrogativas del ente regulador del mercado para la remoción de miembros del directorio de una sociedad y el nombramiento de veedores, exigiendo intervención judicial previa y otorgando a las sociedades el derecho a defensa.

También busca estimular el volumen de operaciones en la Bolsa: contempla trasladar el financiamiento de las empresas desde los bancos hacia el mercado de capitales, de modo que las Pymes puedan financiarse a través del mercado de capitales. Podrán descontar sus facturas electrónicas, ya que habrá un plazo legal de pago, como si fuera un cheque, para evitar que las multis se financien a través de sus proveedores, bicicleteándoles los pagos.

En la City se esperaba que la ley se aprobara a fines del año pasado, para que pudieran entrar los fondos del blanqueo, pero por el ambiente delicado, y ante la fragilidad general, el macrismo optó por asegurar lo esencial, que eran impuestos y presupuesto.

Lo que busca el Gobierno

- "Con esta ley buscamos fomentar la canalización del ahorro nacional hacia inversiones productivas de largo plazo con herramientas eficientes: fideicomisos y fondos comunes cerrados. Esto tendrá un fuerte impacto en la economía real a nivel federal", señala el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra.

Claves de los cambios

- En Argentina la proporción de la cartera hipotecaria en relación al PBI es sólo del 1%. Para Ayerra, esta ley favorece el crecimiento del financiamiento, resolviendo un problema histórico del país: ampliar el acceso a la vivienda de muchos argentinos.

- Esta ley favorece el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. La conformación y negociación secundaria de factura electrónica facilita su descuento por parte de las pymes, acercándoles una nueva y eficiente modalidad de financiamiento. Les permitirá la monetización de las cuentas por cobrar ampliando sus fuentes de financiamiento.

Lo que espera el mercado

- La ley habilita la creación de fondos comunes que replican rendimientos de otros activos (ETF) y fondos para inversores calificados, mientras que otorga a los fondos cerrados la condición de transparencia impositiva, eliminando la doble imposición tributaria.

- Crea una factura de crédito electrónica para pymes que reemplazará los comprobantes de ventas y las facturas de crédito vigentes. El objetivo es que estas facturas puedan ser descontadas en el mercado, como un cheque

- Busca mejorar el marco normativo para permitir el lanzamiento de nuevos productos para las pymes, entre los que se incluyen el descuento de facturas en el mercado, y facilitar existentes, como la emisión de obligaciones negociables simples.