Devaluación y programa monetario licuaron deuda en dólares del Central

El total de pasivos remunerados del Banco Central (es decir, aquellos instrumentos que emite y el dinero que toma de los bancos y por los cuales paga una tasa de interés, como los pases con bancos, las Lebac y las Letras de Liquidez o Leliq), llegaban a u$s 24.000 millones en la salida del cepo cambiario y crecieron hasta tocar un máximo de u$s 73.500 millones el 30 de noviembre de 2017. Un mes más tarde, con el famoso 28D, el Gobierno anunció cambios en las metas de inflación; esa fecha podría tomarse como un punto de inflexión en la evolución de esos pasivos.

Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds, sostuvo que la devaluación del peso fue lo que licuó los pasivos medidos en dólares, a lo que debe sumarse, aunque de manera marginal, la implementación del programa de eliminación gradual de Lebac que llevó el stock a cero el 19 de diciembre pasado.

Para Kowalczuk hay "un antes y un después" respecto del incremento de los pasivos monetarios que se separan mediante la implementación del programa monetario actual.

“Hasta antes de la implementación del programa monetario actual, el incremento de estos pasivos se daba por diversos motivos. Por un lado teníamos el financiamiento con pesos al Tesoro (adelantos transitorios) y esterilización vía Lebac. Además la colocación del Tesoro de deuda en dólares y venta directa al BCRA de los mismos (y posterior esterilización de los pesos vía Lebac) y finalmente, por la tasa de interés pagada por las letras emitidas”.

Eliminadas dos vías de expansión de los pasivos

Ahora bien, para el head portfolio manager, con el programa monetario actual, comprometido con el FMI, las dos primeras vías de expansión han sido eliminadas, por lo que el crecimiento se da fundamentalmente por la tasa de interés que se paga hoy por las Leliq y el crecimiento de su stock vinculado al crecimiento de los depósitos.

“Mientras que la dinámica anterior era claramente disruptiva, aunque no todos compartían esta opinión, la dinámica actual luce más controlada por la no emisión de pesos para financiar al Tesoro y la no intervención en el mercado de cambios y posterior esterilización de la inyección de pesos”, afirmó Kowalczuk.

Por último, el especialista aclara que el crecimiento vía tasa de interés supone ciertos riesgos por la ampliación de base monetaria futura que esto implica.

“Debería mantenerse un sendero de disminución gradual en las tasas, de la mano de menores proyecciones de inflación y atentos al impacto en el stock de depósitos y presiones sobre el tipo de cambio. Son tiempos de fine tuning, o dicho en criollo, es hora de tener buena muñeca para conducir el barco a buen puerto”, cerró Kowalczuk.