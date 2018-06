Deutsche aclara que acuerdo con FMI no permite prescindir del mercado

En un momento en que el mercado se encuentra expectante a los detalles del préstamo con el FMI, Deutsche Bank difundió un informe con sus estimaciones respecto del tamaño del acuerdo y de algunas de las exigencias del organismo. Los analistas señalan que "Argentina podría acceder a un máximo de u$s 6.600 millones por año hasta un límite de u$s 20.000 millones, es decir, el 435% de la cuota del país. Este préstamo sería el segundo más grande después de Grecia en términos nominales y estaría entre los diez primeros como cuota de la cuota del país en los mercados emergentes. El crédito anual de Argentina de u$s 6.600 millones con el FMI está muy por debajo de los u$s 9.000 millones conseguidos con la emisión de bonos colocados este año y cubriría solo una quinta parte de los u$s 30.000 millones en necesidades netas de financiación estimadas para 2019". De ahí que el banco aclara que lo del FMI funciona como ancla política pero no como sustituto de los mercados. También especifica que en ocasiones excepcionales es posible acceder a fondos por encima de los límites normales, pero se trata de programas para países de alto riesgo con ratios de necesidades de financiamiento y deuda pública del 15% del PBI y 70% del PBI. Las métricas de Argentina, apunta el banco, eran de 14% y 57% en 2017.

Desde el FMI han insistido en una reducción de déficit fiscal de cara a los próximos años. "Sin embargo, el ajuste monetario, los riesgos de recesión y el escaso apetito por las reformas legislativas requiere una consolidación gradual, más en línea con los objetivos de déficit primario revisados del gobierno" señalan en el informe los analistas de Deutsche Bank.

Los especialistas esperan una mayor independencia del BCRA, atacando la inflación y siendo restrictivo en su política monetaria con tasas de interés reales hasta que las expectativas de inflación vuelvan a su trayectoria descendente. Incluso si esto afecta las perspectivas de crecimiento.

En cuanto al financiamiento, desde Deutsche Bank destacan que "es probable que el Tesoro aumente la cantidad de emisiones en el mercado local buscando reducir la vulnerabilidad de la cartera de deuda soberana".