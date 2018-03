Deutsche Bank considerala recompra de su deuda y las acciones rebotan 10%

Las acciones del Deutsche Bank rebotaron un 10% después de que el diario Financial Times reportó que el banco está considerando recomprar deuda propia por varios millones de euros, en un intento por apuntalar el valor de sus títulos.

En concreto, la entidad financiera busca comprar su deuda senior, dejando afuera a los denominados CoCos, la deuda contingente convertible que está en el punto de mira de los inversores.

Actualmente, la entidad financiera tiene liquidez de sobra para realizar una acción de este tipo, si bien no se ha tomado ninguna decisión e incluso podrían no llegar a realizarse las compras, según consignó Bloomberg.

Varios inversores dijeron que la estrategia está devolviendo la calma al sector, aunque el índice de bancos de la zona euro todavía sufre su séptima semana consecutiva en baja, porque preocupa la amenaza a la rentabilidad y a la fortaleza de capital de los bancos que representan los márgenes de tasas de interés comprimido.

"Hay mucha preocupación sobre la capacidad de los bancos para obtener beneficios y elevar sus ratios de capital", explicó Neil Smith, analista de Bankhaus Lampe. "Con mucha liquidez tiene mucho sentido recomprar deuda, especialmente para bancos como Deutsche Bank que está reduciendo su balance", agregó.

Actualmente, el Deutsche Bank tiene unos 53.800 millones de deuda senior, mientras que el vencimiento medio del total de sus 144.000 millones de euros de deuda es de seis años, según datos de la agencia Bloomberg.

El lunes, luego que las acciones del Deutsche cayeran un 10% en la bolsa, seguidas de una caída de 5,4% el martes, el CEO del banco, John Cryan, aseguró que la entidad es "sólida como una roca". Con el objetivo de tranquilizar a los inversores, el ejecutivo emitió un comunicado explicando que el banco tiene recursos más que suficientes para pagar los intereses de sus CoCos este año y el que viene.

Sin embargo, algunos analistas consideran que la entidad haría mejor en centrarse en su proceso de reestructuración que en reaccionar a los cambios de humor de los inversores.