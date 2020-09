Deuda: los bonos reestructurados comenzaron a operar con poca liquidez y sin profundidad

Tal como se esperaba, arrancó la operatoria de los nuevos bonos resultantes del canje. Sin embargo, el mercado aún se mantiene operando con poca liquidez y sin profundidad, debido a que el proceso de canje de deuda continúa.

La operatoria en el mercado continuará siendo de grey market hasta el 4 de septiembre y desde el 7 de este mes se normalizarán las operatorias con los plazos t+1 y t+2. La curva CER opera más alineada con la curva preexistente mientras que, el bono en dólares AL30 aún no se operó aunque las puntas evidencian una tasa de salida del 13%.

Estos días son muy especiales para los operadores de bonos del mercado local ya que, producto del canje, el mercado se despide de títulos viejos y comienzan a operar los nuevos. A medida que tomen mayor volumen y profundidad, se irán armando las nuevas curvas de bonos en dólares. Dado que dentro del canje también se incluían opcionalidades de bonos en CER, se observan si los nuevos bonos salen a cotizar en línea con la actual curva de bonos ajustables por CER. Según los primeros trades, el TX26 (CER) salió a cotizar arbitrado a la actual curva de inflación, mientras que el bono en dólares (AL30) aun no se operó, aunque las puntas muestran tasas de salida por encima de lo esperado.

Andrés Vilella Weisz, jefe de la mesa de operaciones de Conosur Inversiones, resaltó que los bonos que ajustan por CER resultantes del canje salieron a operar en línea con lo esperado y arbitrados con la curva CER preexistente. Sin embargo advierte también que los bonos dólares aun no se observaron operaciones y que, según las puntas con las que opera el mercado, la exit yield de los mismos se ubicaría en niveles de 13,5% a 14%, por encima de lo esperado.

“Arrancaron a cotizar el bono en dólares AL30 y el bono CER TX26. Este último, a niveles de $ 84,5, para estar arbitrado con la curva deberíamos verlo operar en $ 86, con lo cual efectivamente está alineado. Hasta pasado el mediodía se habían registrado operaciones por $ 75 millones en dicho instrumento. Por su parte, el bono en dólares AL30, se operaron solo dos nominales con puntas en $ 5620 y $ 5900. Es decir, pareciera que el bono CER está más acomodado con la curva CER. Hay que advertir que el AL30 todavía no se operó y no es referencia, sobretodo porque aun no hay una curva armada”, explicó el jefe de la mesa de operaciones de Conosur Inversiones.

Nicolás Rivas, research de Buenos Aires Valores (BAVSA), destacó que el bono que ajusta por CER TX26 en $ 84,75 cotiza a una tasa del 5,5% en línea con lo esperado ya que está arbitrado a la curva CER. De igual manera que remarca Vilella Weisz, “el bono en dólares AL30 solamente operó 2 nominales hasta el momento por lo que el precio no sirve de referencia”.

Actualmente el mercado se encuentra en la modalidad de operaciones de Grey Market, debido a que los viejos bonos han ingresado al canje a la vez que los nuevos bonos todavia no fueron entregados por parte de Hacienda. Esta operatoria se normalizará el 7 de septiembre. Por ello es que la profundidad del mercado actualmente es muy baja por lo que los precios no sirven en un cientoporciento como referencia.

Maximiliano Bagilet, portfolio manager de TSA Bursátil, remarcó que el bono en dólares (AL30) hoy fue el primer día de operaciones en grey market.

“Observamos muy poco volumen, con puntas de bid y offer muy abiertas. Las primeras operaciones fueron en pesos para el nuevo bono en dolares, con una exit yield aproximada entre un 13% y un 14%, aunque dado el volumen no podemos tomarlo todavía como referencia”, dijo el portfolio manager de TSA.

Juan Guma, research de Capital Market Argentina, afirma que efectivamente los bonos arrancaron a operar en el rango que se esperaba, sobre todo los CER que están en línea con la curva en tires del orden del 5,5% a 6%. "Con el correr de los días seguramente se continúen manteniendo alineados con el resto, y quizás hasta levemente por debajo, si logran tener más liquidez", dijo.

Finalmente, Alejandro Teran, operador de Portfolio Investment, remarcó que los bonos nuevos en dólares todavía están operables solo en pesos con fecha 7 septiembre por lo que casi no hubo operaciones. En línea con lo mencionado por Guma, coincide en que el TX26 opera en línea con la actual curva.

“El nuevo TX26 está operando en zona de CER + 5,25%, perfectamente en línea con la curva CER. Es decir, rinde entre el DICP que es el más largo y el TX 24 que ahora es el inmediato anterior. A los precios de pesos en que venía operándose el AY24 el trade de canje por TX26 está dando muy bien, con rendimientos positivos de entre 10% y 12% depende el punto de entrada al AY24 pre canje”, advirtió.