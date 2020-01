Deuda: falta de asistencia nacional hundió a los bonos bonaerenses

Los bonos de la provincia de Buenos Aires se desplomaron luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijera que el Gobierno nacional no está contemplando realizar un salvataje financiero para los próximos vencimientos de deuda provincial.

Los títulos de renta fija de la Provincia llegaron a caer hasta un 10%, liderados por el BP21, antes de anotar un leve repunte que le permitió cerrar la jornada con deterioros de hasta casi un 7%, encabezados por el BPLDD -título en dólares bajo ley local- que cerró la jornada con una baja de 6,82%.

"Creo que hubo una lectura muy negativa sobre la falta de apoyo al vencimiento que va a tener el 26 de enero la provincia de Buenos Aires. Se preveía una apertura negativa y todos los bonos de la provincia estuvieron muy bajos, pero no se vio un contagio a otras provincias", resumió Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Fondos Cohen. Sucede que entre el 19 y el 26 de enero, la provincia de Buenos Aires enfrenta vencimientos por unos u$s 571 millones, de los cuales u$s 275 deberán ser pagados el día 26.

Pese a ello, Falcone indicó: "Una vez que se absorbió el golpe, el mercado siguió comprando la buena voluntad del Gobierno para reestructurar. Recordemos que el peor escenario que se ponderaba era que no se pagaran los cupones, que entrara en default y que el país estuviera dos o tres años sin propuesta, como fue el período 2002-2005. Pero ese escenario se descartó porque el Gobierno está avanzando con la propuesta".

Tal como indicó SBS, los bonos soberanos en dólares tuvieron una jornada "de menor a mayor" en la que se observó una disparidad entre los de ley local, que cayeron en torno al 3%, y los de ley extranjera, que quedaron prácticamente neutros pese a haber operado a la baja al inicio de la jornada. Los bonos en pesos, en tanto, anotaron caídas de entre 3% y 7% en promedio.

Para Falcone, más importante que el movimiento diario de los bonos es observar las escalas de precios en las que operan. "Las paridades están prácticamente estables en torno al 50%. Cada noticia puede moverlas hacia el 50% o el 60%, pero creo que hasta que no aparezca la propuesta de reestructuración no vas a tener al mercado decantando hacia algún lado u otro", explicó. Y, en ese sentido, agregó: "Para que se alcance una paridad del 60% necesitás ver la propuesta. Después, si el canje es exitoso, recién ahí se verían paridades de 70%, que es donde creo que van a estar cotizando una vez que salgamos de todo esto".

La caída inicial de de los bonos se vio reflejada en el riesgo país, que alcanzó los 1828 puntos básicos luego de haber trepado hasta las 1865 unidades.

Renta variable

El S&P Merval, por su parte, cayó un 1,69% y finalizó con una cotización de 42.017 puntos tras haber acumulado la semana última un avance de 5,53% en pesos.

Pese al rojo que exhibió el índice bursátil, las acciones que cotizan en la Bolsa local mostraron una tendencia mixta. Se destacaron las mejoras que alcanzaron los papeles de Cablevisión Holding y de Sociedad Comercial del Plata, que crecieron un 5,6% y 4,6% respectivamente. Las caídas, en tanto, estuvieron lideradas por las acciones de los principales bancos, que cedieron hasta 4,9% lideradas por los papeles del Grupo Financiero Galicia.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, por su parte, mostraron una tendencia negativa, con rojos de hasta 4,9 puntos porcentuales.