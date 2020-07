Deuda, agro y reactivación: el cóctel que definirá la presión sobre las reservas del BCRA

El Banco Central (BCRA) no logra fortalecer sus reservas. Desde la segunda quincena de junio la entidad está experimentando dificultades para acumular dinero a sus arcas y en contrapartida ya vendió cerca de u$s 250 millones desde el inicio de la segunda quincena del mes pasado. A ello debe agregarse que una reapertura de la economía, que genere mayor demanda de importaciones, junto con el final del período alto de las exportaciones del agro son malas noticias para las reservas brutas, en un contexto en el que las reservas netas se encuentran en niveles de u$s 10.000 millones y los analistas advierten que hasta que no se solucione el tema de la deuda, la presión sobre las mismas continuará.

En meses como abril y mayo, el Central suele acumular en promedio u$s 900 millones en reservas por la liquidación de la cosecha. Sin embargo, con la cuarentena, la entidad monetaria no pudo aprovechar dicho momento y no logró sumar suficientes dólares, lo que lo dejó como neto vendedor de divisas. La preocupación se da ante el fin de la temporada alta de liquidación a la vez que una reapertura económica podría generar mayor presión sobre las importanciones, netos compradores de dólares.

Fernando Marull, economista y director de FMyA, proyecta un segundo semestre complejo para las reservas y estima que al Central le va a costar acumular divisas en la segunda parte del año.

“En las últimas tres semanas, el BCRA viene vendiendo reservas. Esto es porque el agro liquidó bien, con aproximadamente u$s 2500 millones en junio. Sin embargo, el Central flexibilizó el cepo en la segunda quincena del mes, por lo que comenzó a perder reservas de nuevo. A partir de junio la liquidación del agro comienza a bajar”, advirtió.

Para Marull, los u$s 2500 millones mensuales de liquidación del agro que se vieron en junio ya no estarán este mes. Las mismas se ubicarán debajo de u$s 2000 millones, con la tendencia a la baja. Por el lado de las importaciones, Marull advirtió que dependerán de lo que hagan en relación al cepo que controle el BCRA. Todo ello podría complicar aún más la acumulación de reservas

El economista Martin Polo remarcó que la liquidación del agro este año muestra una evolución levemente por debajo respecto a la de un año atrás, pero en línea con el promedio.

“En lo que va de julio la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) informó liquidaciones por u$s 1111 millones, lo que implica un promedio de u$s 101 millones por día. De mantener este ritmo, en lo que resta de julio se sumarían liquidaciones por otros u$s 1220 millones y dado que Ciara suele representar el 95% de las liquidaciones del sector, el total de liquidaciones de julio apunta a ser de u$s 2250 millones. Este número está levemente por debajo a los u$s 2500 millones liquidados en julio del año pasado, aunque en línea con lo liquidado en los últimos años. Con este resultado, en los primeros siete meses el agro apunta a liquidar unos u$s 12.500 millones, bastante por debajo de los u$s 16.000 millones liquidados en promedio en los primeros 7 meses de los 4 años previos”, advirtió Polo.

Además, Polo agregó: “Vemos que en los primeros 5 meses del año (último dato oficial) el sector compró divisas para pago de importaciones por u$s 1070 millones, versus u$s 362 millones en los primeros 5 meses del año pasado. En cuanto a las perspectivas, creo que la liquidacion tiende a ir moderando el ritmo hasta octubre desde los u$s 2200 millones actuales hasta u$s 1500 millones en octubre”.

Reservas bajo presión

Con el agro bajando e importaciones subiendo por mayor nivel de actividad, las reservas van a seguir presionadas aún con una reestructuración exitosa de la deuda.

"Creo que en el segundo semestre al BCRA le va a costar seguir comprando reservas. Esto se puede mejorar si entran el 100% de los bonistas al canje, sin holdouts, junto con una suba del dólar, lo que incentive a las exportaciones y bajen un poco las importancias", alertó al respecto Fernando Marull.

Para Rodrigo Benítez, economista jefe de Quinquela Fondos, hoy los factores que están jugando en contra y llevan al BCRA a tener que vender dólares en el mercado pasan por la incertidumbre del acuerdo con los acreedores y en especial por la amplitud de la brecha entre el dólar oficial y las variantes financieras.

“Un acuerdo con los acreedores ayudaría a disminuir las presiones sobre el dólar financiero, pero no hará desaparecer la brecha. Para que eso se logre se debería observar un fuerte aumento de la demanda de pesos, para lo cual es necesario ofrecer un panorama más claro sobre el horizonte fiscal, que se vio deteriorado por la crisis sanitaria y genera la necesidad de una política monetaria expansiva para financiar el déficit fiscal", indicó.

Si bien reconoció que hay optimismo en el mercado por el acuerdo con los acreedores, ya que hay fuertes incentivos para lograr un acuerdo, si esto no sucediera el riesgo para las reservas netas puede ser mayor.

En ese marco, los principales operadores del mercado cambiario mayorista pueden llegar a adaptar sus comportamientos a la espera de un ajuste en el tipo de cambio oficial y eso "puede implicar menor volumen de exportaciones y liquidaciones de divisas en sintonía con una mayor demanda de importadores por cancelar sus pasivos”, advirtió Benítez.

Reservas netas ante un acuerdo

El resultado de la negociación por la deuda impactará de lleno en las reservas internacionales. De lograrse un acuerdo, éstas podrían perder cierta presión, sobre todo las reservas netas, las que se obtienen neteando la deuda de las reservas brutas. Es decir, si el perfil de vencimientos de corto plazo se extiende, las reservas netas tendrían un mejor panorama, al menos de corto plazo. Sin embargo, analistas advierten que pese a que haya un acuerdo, dichas variables seguirán en la mira.

Actualmente las reservas brutas se encuentran en niveles u$s 43.363 millones, mientras que si a las mismas se las netea se encuentran en niveles de u$s 10.000 millones.

Para Diego Falcone, estratega en jefe de Cohen, aún con acuerdo por la deuda externa, las reservas netas van a estar bajo presión. “Con la actividad y el consumo mejorando, indefectiblemente las importaciones saldrán del letargo mientras que no vemos lo mismo para las exportaciones. Es por ello que esperamos que el BCRA acelere el ritmo de devaluación al tiempo que afloja un poco las restricciones a las importaciones”, explicó.

Con una visión similar, Juan Manuel Franco, economista de Grupo SBS, entiende que de llegarse a un acuerdo con la deuda podría haber menos presión sobre las reservas: "Vienen cayendo consistentemente a pesar de una dinámica favorable en el sector comercial, dejando de manifiesto tanto el cierre del financiamiento externo que sufre la Argentina desde hace meses como el hecho de que la tasa de devaluación se encuentra muy por debajo de la tasa de expansión monetaria".

Es esta dinámica adversa la que llevó al BCRA a endurecer ciertos controles para evitar que se profundice aún más el goteo, aunque las reservas netas siguieron cayendo pero a un ritmo inferior. De llegar a un acuerdo favorable con los acreedores, la presión sobre las reservas netas debería disminuir a medida que el país logre obtener algunas líneas de financiamiento externo, aunque es vital que la relación entre la tasa de expansión monetaria y la tasa de devaluación alcance cierta consistencia.

Rodrigo Benítez agrega que más allá del acuerdo con la deuda, las reservas netas son siempre una variable para monitorear.

“Es la variable que define el margen que tiene el BCRA para ser más flexible o restrictivo con el acceso al mercado de cambios. Para que logre comprar dólares e incrementar las reservas netas se tiene que estar produciendo un exceso de oferta de dólares en el mercado de dólar oficial. Lograr un acuerdo con los acreedores es una condición necesaria pero no suficiente para que eso suceda”, explicó.