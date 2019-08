Finanzas y mercados Martes 13 de Agosto de 2019

Después de tocar un pico en $ 61, el dólar del Banco Nación terminó con un avance de $ 3 a $ 58

En el Banco Nación el billete cerró $ 58 para la venta, por debajo del pico de $ 61 de la mañana, pero $ 3 por encima del precio de cierre de ayer. El mercado no procesó aún los resultados de las PASO, por eso es que en el mercado mayorista apenas si se hacían operaciones. El BCRA vendió u$s 50 millones, además de los u$s 30 millones que licitó por parte del Tesoro.