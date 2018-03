Después de la jugada del Central, el dólar se acomodó solo abajo de $ 16

Luego de la sorpresiva suba de tasas del martes, al Banco Central (BCRA) no le hizo falta vender dólares para reacomodar el tipo de cambio por debajo de la barrera psicológica de los $ 16.



Desde el 18 de febrero que la autoridad monetaria intervenía casi diariamente en el mercado mayorista para contener la escalada del dólar. En total, el BCRA vendió unos u$s 750 millones en siete ruedas. Sin embargo, ayer pudo tomarse un descanso, los grandes jugadores entendieron que el dólar había llegado al límite luego de que, en la licitación de letras del martes, el organismo incrementara la tasa a 35 días en 6 puntos básicos, llevándola al 37%.



Al volver más atractiva la tasa en pesos, hay menos presión sobre el tipo de cambio. Así se suele contener al dólar, pero el costo es demasiado alto, las tasas más caras enfrían la actividad, y la economía argentina no tiene margen, ya está estancada.



En terreno mayorista, la moneda estadounidense quedó en $ 15,66, 14 centavos por debajo del cierre de la víspera. Lo mismo pasó en las pizarras de bancos y casas de cambio, donde el billete verde se terminó vendiendo a un promedio de $ 15,95, también a 14 centavos menos.



Tal como destacaron en la plaza porteña, el dólar llevaba veintiuna jornadas de alzas consecutivas. La de ayer fue una rueda más acotada, con menos volumen. "La divisa norteamericana operó con tendencia mixta y algo errática pero con escasas chances de mantener los valores alcanzados hasta ayer (por el martes)", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores. En la apertura se marcaron los precios más altos; $ 15,72 fue el valor máximo. El corredor agregó que "sin la presencia oficial en el mercado, la oferta que se presentó tuvo la entidad suficiente como para atender los pedidos de compra y diluir la presión de los últimos días".



Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios indicaron que ayer no hizo falta participación oficial tanto por las fuertes subas de tasas en Lebacs como por los efectos de las ventas del BCRA en las ruedas previas. Es que de los u$s 750 millones vendidos, u$s 515 millones se liquidaron en tres jornadas, entre el viernes y el martes.

Desde mediados de diciembre pasado, cuando se levantó el cepo, el dólar se encareció 60%. Si bien saltó un 35% en un día, la devaluación del peso continuó. En febrero el dólar creció un 12%, una tendencia que persistía en los primeros días de marzo.



A principio de mes suele haber más demanda porque la acreditación de sueldo permite el ahorro en dólares, no obstante, en la City recordaron que los bancos contaron con fondos adicionales, el de los vencimientos de los futuros, contratos que prácticamente regaló la administración anterior. "El dinero de esos vencimientos se volcó al contado", dijo el presidente de una casa de cambios que prefirió el anonimato.

Desde otra mesa de dinero también lo confirmaron: "No solo los bancos sino también los miles que estaban timbeados en futuros. Cobraron fortuna en estos días y dolarizaron sus carteras. Optaron por el contado porque los futuros no son un negocio tan redondo como antes". Por eso es que las fuentes advirtieron que cada comienzo de mes existirá esta demanda extra, la de quienes aprovecharon "las gangas" que había ofrecido meses atrás el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli.



El volumen del spot fue de u$s 333 millones, el 65% de los u$s 512 millones operados el martes. En tanto, en futuros se negociaron u$s 117 millones, casi todo para marzo, a $ 15,86 sobre el final.