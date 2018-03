Despidos: La Bancaria acampó en el BCRA y amenaza con desabastecer a cajeros

Días después de protagonizar una pulseada con el gremio de los camioneros por la distribución de resúmenes en papel el titular del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, amaneció ayer con una nuevo frente de conflicto sindical abierto. La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Pallazo decidió tomar cartas en el conflicto que se generó con el despido de 47 empleados de la autoridad monetaria que habían sido tomados durante la gestión de Alejandro Vanoli al frente de la entidad y hacer un acampe por tiempo indeterminado. Secundado por el líder de la CGT, Antonio Caló, Pallazo anunció una marcha al Congreso y amenazó con una medida de fuerza nacional que bloquee el abastecimiento de billetes a cajeros.

Desde las cinco de la mañana de ayer, representantes de distintas comisiones internas de bancos privados y públicos que forman parte de La Bancaria se instalaron en Reconquista al 200, principal edificio del BCRA, para protestar por los despidos. Entre los manifestantes había ex empleados del BCRA despedidos con la llegada de la nueva administración.

"Vamos a quedarnos todos los días y bloqueando la salida de los camiones y que no nos vengan a decir que estamos afectando al resto de la sociedad porque no hay plata en los bancos, porque ahora el problema lo tiene el Gobierno nacional", dijo Pallazo y anunció una marcha al Congreso para el 1º de marzo, día de inicio de las sesiones ordinarias, para reclamar la reincorporación de los despedidos en el BCRA.

"Si tampoco alcanza quiero adelantarles que entre el 1´ y 15 de marzo vamos a plantear una jornada de 48 horas de bloqueo a la salida de camiones blindados de todos los Tesoros Regionales de todo el país y del BCRA, para que no haya un puto peso en la Argentina", agregó. Por último, también aseguró que la paritaria de este año dependerá de la reincorporación de los despedidos.

Desde el BCRA, mientras tanto, aseguraron que la provisión de billetes para cajeros está garantizada, ya que por más que se bloquee la sede central del banco quedan decenas de otros puntos de distribución.

La Comisión Gremial Interna del BCRA, mientras tanto, no participa de las medidas de fuerza. Desde hace años está distanciada de La Bancaria y Pallazo toma para sí el conflicto como parte de su enfrentamiento con esa comisión.