Desembarca Bank of China a competir en segmento Empresas con ICBC

El Banco Central aprobó la autorización para que Bank of China opere en el país, que destinará una inversión de u$s 50 millones. En una primera etapa, no tiene como objetivo tener como cliente al público minorista, sino que se tratará de una entidad comercial, que atenderá exclusivamente a empresas, con el fin de potenciar el comercio entre la Argentina y China.

Ahora, a partir de que ya tiene la licencia, tiene un plazo de un año para su habilitación. Por lo pronto, su presidente, Liu Liange, deberá designar a alguien para que se haga cargo de la operación, que se descuenta será un chino. ¿Habrá la figura del ‘shadow chinese’, como lo denominaban en el ICBC, al directivo chino que es una suerte de sombra de su par argentino, ya que lo sigue a todas las reuniones para aprender y empaparse de todo? ¿Sólo los máximos directivos argentinos tendrán su ‘shadow chinese’, si es que los hay?

Si bien será una competencia para el ICBC en el segmento corporativo, ya que el Bank of China tendrá como objetivo captar como clientes a las empresas de ese origen, no competirá en 100%, ya que por ahora no tiene como objetivo captar al público minorista, sino exclusivamente apuntará hacia el mayorista.

En el macrismo se alegran que, previo a las elecciones presidenciales de octubre, ocurra una inversión importante de un nuevo player global que viene, en un contexto donde son más los cierres, suspensiones, retiros voluntarios y despidos. Es una buena noticia tambipén para quienes se adhirieron a los retiros voluntarios que están haciendo muchos bancos, ya que los chinos deberán contratar empleados locales para su operación. También para los brokers inmobiliarios, ya que por ahora en oficinas que les prestaron sus compatriotas de Huawei en Puerto Maderto, a quien seguramente tendrán como cliente.

Para las empresas chinas es una muy buena noticia tener a dos bancos que compitan y tengan fuertes promociones para captarlas como clientes, y hasta los centros que enseñan idioma chino pueden ver incrementado sus alumnos, ya que seguramente saber chino será un plus a la hora de ingresar al banco, y luego para los contratados, capacitarse en ese idioma.

El Bank of China, la entidad más antigua de ese país, vendría a ser como una especie del Banco Nación, ya que es uno de los cuatro bancos comerciales propiedad del Estado, que fue fundado en 1912 por el Gobierno de la República de China, en reemplazo del Banco de Gobierno de la China Imperial. Desde su creación hasta 1942, emitió billetes a nombre del Gobierno de la República de China, junto con los cuatro grandes bancos de la época: el Banco Central de la República de China, el Banco Ganadero de China y el Banco de las Comunicaciones. Aunque en un principio funcionaba como el Banco Central de China, en 1948 el Banco Popular Chino, reemplazó esa función y, desde entonces, el Bank of China se convirtió en un banco comercial que tiene el séptimo edificio más alto del mundo.

Aunque no es un Banco Central, el Bank of China tiene licencia para emitir billetes de banco en dos de las regiones administrativas especiales de China: en Hong Kong y Macao, bajo el nombre en portugués Banco da China, junto con otros bancos comerciales en esas regiones.