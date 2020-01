Desde las PASO, se duplicó la venta de dólares que se compran en la Bolsa

El dólar que se puede comprar a través de la Bolsa duplicó su volumen negociado desde las elecciones internas de agosto, al pasar de u$s 8 millones a u$s 16 millones por día.

Estas cifras son siempre considerando únicamente contado, que es la forma de hacer MEP más masiva, aunque durante septiembre, octubre y noviembre se negoció un record de hasta u$s 30 millones diarios en algunas ruedas, mientras ahora se estabilizó entre u$s 15 y u$s 20 millones, según cifras de Byma al tomar en cuenta el Bonar 24, que es el más utilizado para hacer dólar Bolsa.

Ahora, si se suma la paridad en 48 horas, se trata de una plaza, en AY24 (Bonar 24), que pasó de negociar u$s 16 millones diarios en agosto a u$s 40 millones diarios ahora. Pero 48 horas no es un buen parámetro de si es MEP, ya que no es un volumen necesariamente de eso, pues hay fondos comunes que operan pesos, pero no hacen MEP, y eso engorda el volumen en 48 horas pesos. Además, si bien creció mucho, no llega a ser el 10% del MULC, aunque en el momento más crítico puede ser el 20%.

Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers (BMB), explica que la ventaja del MEP es que se trata de un instrumento legal que no afecta las reservas del Banco Central: “Lo usan hasta los micro ahorristas para comprar u$s 20 que, ante la pérdida de valor del peso, y tener tasa negativa en términos reales en los plazos fijos, buscan la manera de salir del peso y, si no comprarían MEP, entonces comprarían blue”.

Agrega que, cuando se empieza a mover el dólar, también se aceleran los volúmenes negociados en el MEP, tanto en la cantidad de operaciones como en los volúmenes.

En el caso de contado, con el que se hace MEP, el volumen promedio pasó de 20 millones de nominales a 40 millones, con un pico de 60 millones para la especie AY24 paridad dólar, pero también para la paridad pesos, que es la que primero se compra para luego vender en paridad dólar contado.

“En todas el volumen se duplicó en nominales desde agosto, porque fue cuando comenzó a usarse el contado para hacer giros al exterior. La brecha no comienza con el cepo de finales de agosto, sino desde el mismo día de las PASO. La velocidad del dólar bolsa hacía mejor mercado que el MULC”, advierte Mauro Mazza, de BMB.

José Bano, gerente de inversiones de InvertirOnline, cuenta que hasta diciembre sólo las operaciones grandes pasaban por dólar MEP, pero desde el 17 de diciembre, con el impuesto del 30%, empezó a crecer muy fuerte, tanto la cantidad de operaciones como el monto operado.

Daniel Vicien, director comercial de Balanz, señala que por el dólar Bolsa “también tenés ingresos de dólares de empresas y de personas que tienen que traer divisas al país por gastos en pesos y de esta manera consiguen mejor cambio, ya que es la forma legal de ingresar divisas a un cambio mayor al dólar de Banco Nación”.