Desde hoy se podrá tener caja de ahorro y tarjeta de débito gratis

Los bancos empezaron a mandar cartas a sus clientes anunciando que, desde el 1 de junio, aumentarán hasta 20% las comisiones.

Esta será la primera suba, ya el 1 de julio seguramente anunciarán otro tarifazo, esta vez desde septiembre (deben anunciarlo con 60 días de anticipación). Pero esta vez no habrá tope de suba, ya que el Banco Central liberó las comisiones a partir de septiembre, por lo que puede producirse una cartelización entre las entidades nucleadas en Adeba (bancos nacionales) y en ABA (internacionales), de modo de ponerse de acuerdo mediante un benchmark entre ellas, al no tener que pedirle permiso al regulador.

La buena noticia es que desde hoy las cajas de ahorro y las tarjetas de débito serán gratuitas. Tampoco tendrán costos las transferencias por cajero o home-banking hechas por personas físicas, pero para no pagar nada, primero hay que darse de baja si se tiene algún tipo de paquete de productos y conservar la caja de ahorro vieja, o abrir una caja nueva en otro banco sin cargo. La apertura es muy simple, ya que al ser un producto sin descubierto, no piden más que el DNI y algún recibo de servicios. Para abrir una cuenta corriente, por ejemplo, siempre piden un informe Veraz o similar.

Al ser gratuita la caja de ahorro, con la posibilidad de abrirse libremente en el banco que se desee y contar con transferencias gratis, será fácil migrar de un banco a otro que ofrezca mejores comodidades o condiciones. De este modo, el BCRA apunta a fomentar la competencia entre bancos.

Costos a tener en cuenta

Hay que tener en cuenta que si se extrae dinero de otro banco, aunque sea de la misma red, el costo es de $ 20 cada extracción. Tener una tarjeta de crédito saldrá más de $ 100 por mes, entre renovación y mantenimiento de cuenta, ya que a todos los precios informados hay que agregarle el 21% del IVA.

Para tomar un ejemplo de un banco de primera línea, la renovación anual sale $ 540, pero si se trata de un plástico internacional trepa a $ 830, una gold a $ 1810, una platinum a $ 2590 y una signature o black $ 3240. Los que se llevan las de ganar son los tarjetahabientes de las cuentas sueldo, que lo suelen tener bonificado.

Con las tarjetas de débito hay que cuidarlas, porque la reposición por hurto, robo o extravío se cobra más de $ 50; mientras ahora, con los nuevos aumentos, una caja de ahorro en dólares pasa a salir más de $ 200. En tanto, el alquiler de cajas de seguridad tendrá un incremento del 20%.

"A los que tienen sólo tarjeta de débito se los denomina en la jerga los sub bancarizados, porque es un segmento de la población que no suele tener acceso a una tarjeta de crédito", revela Miguel Fernández, director de VeriTran. "Para un banco, atender a una persona le cuesta un promedio de u$s 2 por mes, al prorratear el costo del call center, la compra de cash dispensers (ATMs que sólo sirven para extraer efectivo, que salen u$s 10.000), cajeros automáticos (tienen un valor de entre u$s 12.000 y u$s 15.000) y costo del envío en papel del resumen de la cuenta. Ante esto, los bancos tienden a llevar a la gente a los medios electrónicos para que el costo de modelo de atención tienda a cero", explica.