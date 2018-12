Desde hoy se podrá operar en Bolsa invirtiendo desde sólo $ 100

"La mayor parte de mi tiempo la dedico a ver nuevas tendencias tecnológicas, lenguaje de programación, código y hablar con los diez programadores que tenemos in house y los cinco externos".

Quien habla no es el dueño de una compañía de IT sino de una sociedad de bolsa, que acaba de invertir u$s 15.000 para hacer un programa ejecutivo del futuro en Singularity, la universidad de la NASA, para descubir las tendencias que se vienen.

"Cuando me preguntan a qué me dedico, digo que a la tecnología, no a la Bolsa", dice Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, quien se autodefine como un youtuber financiero: "La tecnología es una inversión constante, que nos ocupa el 30% de nuestros ingresos, que se van en innovación y desarrollo. Lo que se viene son las microfinanzas y la tecnología fintech".

Al tener tanta implementación tecnológica, al abrir una cuenta se pueden reducir los costos, por eso desde hoy no hay mínimo de efectivo necesario para comenzar a operar en Bolsa y la comisión mínima de acciones y bonos tampoco existe: "O sea podés invertir con $ 100 una acción y la comisión es $ 0,60. De esta manera vamos a hacer que la gente pueda aprender invirtiendo poca plata pero de forma real", ejemplifica, y se enorgullece de que las transferencias de los clientes se acreditan en 30 segundos sin aviso del cliente: se manda la transferencia y antes de los 30 segundos ya está la plata acreditada.

De todos modos, hay un tema de ganancia, porque se puede invertir $ 1000 en una acción, pero lo que se va a ganar no es representativo, por eso creen que esto es más para que la gente se anime y aprenda. "La inversión en tecnología e innovación nos permite tomar este tipo de decisiones, como la de comprar y vender dólares al mejor precio de mercado y suscribir y rescatar más de 200 fondos sin costo ocultos ni adicionales", señala.

Comenta que los grandes bancos cobran 1% por operación y piden un mínimo de $ 3000 por por cada una de ellas, con un mínimo recomendado de $ 10.000 o $ 20.000 según la entidad, con gastos de mantenimiento de la cuenta comitente de $ 200 mensuales.

Hasta uno de los grandes bancos nacionales, como el caso del Supervielle, apostó a este negocio al comprar InvertirOnline, donde se puede operar desde $ 10, ya que tienen tarifas que dependen del perfil del inversor: se puede pagar variable y no tener que pagar una comisión mínima, según explica José Vignoli, gerente general de InvertirOnline.

Incluso, uno de los tradicionales agentes bursátiles como Marcelo Menéndez, titular del Grupo SBS, inauguró la plataforma online Quicktrade, donde se puede operar acciones argentinas desde cualquier monto sin contar con un arancel mínimo por orden. El lema que más los caracteriza es 'todos somos grandes inversores', explica Menéndez, actual vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.