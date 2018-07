Desde hoy se empiezan a negociar futuros del índice Merval en Byma

Tal como adelantó El Cronista, Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) desembarca en el mercado de derivados a través de un acuerdo con B3, es decir, la bolsa brasileña. Desde hoy se pueden negociar contratos de futuro de índice Merval que vencen en septiembre.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) autorizó ayer a Byma a iniciar su mercado de futuros en Argentina, en el que se podrá operar mediante la plataforma que los agentes ya usan para operar con otro tipo de activos. "Estuvimos trabajando todo el año con el regulador y con B3", comentó Gonzalo Pascual Merlo, gerente de mercados de renta variable y derivados de Byma. La operatoria –que ya fue probada por los agentes– también obtuvo el visto bueno del regulador del mercado brasileño.

Actualmente se negocian futuros en Rofex, Matba y MAE, a quienes ahora se sumará Byma. "Entendemos que el potencial del mercado de derivados y futuros es muy grande. Creemos que estamos muy por detrás del volumen promedio regional", agregó Pascual Merlo.

El mercado de origen porteño, tradicionalmente especializado en la negociación de contado, decidió desembarcar en forma escalonada en los derivados. "Más adelante iremos incorporando más vencimientos a los contratos de futuro de Merval. Además, vamos a trabajar en forma conjunta con S&P, que va a mejorar nuestros índices o a crear nuevos", afirmó el gerente de Byma. Por otro lado, comentó que podrían lanzar un futuro de divisas, más precisamente del real brasileño, como parte del acuerdo vigente con B3.

El futuro de índice Merval se había lanzado originalmente en octubre de 2015, mediante un acuerdo por el que Mercado de Valores (ahora Byma) le cedía la licencia del índice Merval a Rofex para que se pudieran operar allí los contratos de futuro. En enero de este año, el mercado local finalizó ese convenio y ahora lanza su propia negociación de derivados.

Para llevar adelante la iniciativa, a comienzos de abril pasado Byma firmó con B3 para que le brinde al mercado argentino servicios de tecnología. Gracias a ese convenio, la bolsa local utilizará en el mercado de derivados la plataforma líder Puma Trading System y B3 brinda el hosting y el know how que posee. Pese a ello, los agentes brasileños no podrán operar directamente en el mercado argentino.

Los futuros de índice Merval se operaron en Rofex entre octubre de 2015 y junio de este año, cuando se extinguió el último que estaba vigente al momento de la cancelación del convenio. En ese período se negociaron 1.636.600 contratos por más de $ 45.931 millones. Como consecuencia de la cancelación del convenio, el mercado rosarino lanzó su propio índice de acciones, el "Rofex 20", que está integrado por las 20 compañías más líquidas del mercado ya que se ponderan por capitalización bursátil. Dicho indicador, a la vez, funciona como activo subyacente del contrato de futuro R20, que se lanzó para reemplazar a la licencia perdida.

EL DATO: $ 45.931 millones

Se negociaron en 1.636.600 contratos a futuro de índice Merval mientras estuvo vigente en Rofex, entre octubre de 2015 y junio de 2018. El pico mensual fue en febrero de este año, cuando movieron más $ 6894 millones