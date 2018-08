Desde enero, el valor de las empresas del Merval cayó u$s 51.410 millones

Un balde de agua fría. Esto fue lo que sufrió el Merval, que cayó un 50% en dólares desde su máximo el 18 de enero pasado. Las que más sufieron fueron Cablevision y Banco Supervielle, con una merma del 68%, seguidas por Grupo Financiero Valores, Metrogas y Mirgor, todas con 65% abajo.

Además, la capitalización bursátil de las compañías que integran el Merval era de u$s 188.006 millones el 18 de enero, mientras que hoy cayeron a u$s 136.595 millones, lo que arroja una caída de u$s 51.410 millones, de acuerdo a un relevamiento de FDI a pedido de este diario.

A la caída que viene teniendo el mercado de acciones desde el comienzo del año, no sólo en términos de dólares sino también de pesos, se le suma ahora el cuaderno-gate. "La reacción negativa de los inversores ante este tema es porque interpretan que puede repetirse lo que pasó en Brasil: el descabezamiento del sistema político con el resultante impacto en la economía", advierte Mariano Sardáns, CEO de FDI.

Desde su óptica, lo más probable es que el Merval siga ajustando un poco más, aunque ya se está frente a un mercado demasiado barato, con valuaciones que lo hacen injustamente castigado. "Bajo este contexto, a un inversor que ya está metido en acciones le recomendaría mantener las posiciones, y si tiene la oportunidad y la liquidez para inmovilizar dinero que no va a mantener por varios años, seguir invirtiendo en acciones en pos de seguir bajando el costo promedio de entrada", sugiere Sardáns.

Desde Balanz Capital ven atractivas las valuaciones de las empresas argentinas luego del fuerte sell off que comenzó en abril, aunque no descartan la posibilidad de que el Merval continúe en caída en el corto plazo. Luego de haber recuperado un 20% en dólares en julio, la caída del Merval y la devaluación de la última semana hizo que el índice medido en dólares retorne nuevamente al piso de los u$s 900 de fin de junio. "Desde una perspectiva micro, esta semana vimos buenos resultados operativos presentados por empresas como YPF, TGS, BYMA y Loma Negra a pesar de la contracción económica. Dentro de las acciones más atractivas encontramos TGN, TGS, Pampa, YPF, Macro y Galicia", subrayan desde la sociedad de bolsa presidida por Claudio Porcel, donde tienen hasta una curadora de arte por la cantidad de cuadros que hay repartidos por toda la oficina, y hasta cuentan con un sector especialmente acondicionado para que las pinturas estén a la temperatura ideal.

Desde una perspectiva macro, remarcan que el bajo roll over de Letes comienza a preocupar y la fuerte depreciación de la lira turca vuelve a dotar de volatilidad al mercado de cambio por un típico efecto contagio, justo antes de un nuevo super martes de Lebac con vencimientos por $ 528.000 millones. En este sentido, las condiciones macro desfavorables pueden seguir presionando a la baja el Merval en el corto plazo.

Ramiro Marra, director de Bull Market, señala que hoy el mercado argentino es de los mas baratos del mundo en términos relativos, acompañado de que todavía ni empezó a entrar le flujo de emergentes: "A veces, para ver si el mercado accionario es tentador para entrar hay que ver á los anuncios que puede hacer la Fed o la elección en Brasil. Si el mercado cae más va a ser por variables externas".

Observa que, seguramente, está afectando en el corto plazo por la incertidumbre , pero si uno se pone a ver cuál era el escenario pre cuadernos gate era que podía llegar a volver el gobierno anterior. "Con esto hay menos chances, por eso tenemos que empezar a ver estrategias de mediano y largo y no atarnos al corto plazo, ya que a veces la información tarda tiempo en procesarse", dice Marra.