Desde el acuerdo con el Fondo las reservas cayeron u$s 7000 millones

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron u$s 366 millones ayer, como resultado principalmente de la venta de u$s 200 millones de reservas para absorber los pesos que se inyectarán hoy al mercado tras el desarme de Lebac. Con ese retroceso, la evolución de las tenencias internacionales de la entidad muestra una caída de poco más de u$s 7000 millones desde que entró el préstamo del FMI.

La entidad conducida por Luis Caputo decidió volver a usar reservas en el mercado cambiario para el lanzamiento de su programa de recompras de Lebac. Ayer ofreció en licitación u$s 500 millones de sus arcas para proveer oferta al mercado cambiario un día antes de que $ 127.000 millones que estaban en Lebac hasta ayer (ver tapa de Finanzas y Mercados) vayan a buscar nuevos destinos, por ejemplo el dólar.

Los inversores lograron hacerse de sólo u$s 200 millones de los u$s 500 millones ofrecidos, porque muchas de las ofertas fueron hechas por debajo del precio del mercado y Caputo no quiso regalar los dólares. Probablemente, se irá anunciando a medida que resulte necesario, hoy que esa inyección de pesos por Lebac llega al mercado sea necesaria otra licitación de dólares de las reservas, lo mismo cuando venzan las Lebac de cada mes, de aquí hasta que en diciembre el stock llegue a cero, según el plan del BCRA.

Por lo tanto, el dato diario de reservas va a ser seguido de cerca de aquí en adelante por analistas y operadores del mercado.

El monto que ya salió de reservas desde el 22 de junio, día de ingreso del préstamo por u$s 15.000 millones del FMI, llega a u$s $ 7018 millones con datos de ayer, prácticamente la mitad de lo que ya desembolsó el Fondo.

La caída de reservas se explica, más que nada, por las licitaciones diarias de divisas que hasta esta semana también hacia el BCRA, pero por cuenta del Tesoro. El lunes, el Ministerio de Hacienda dijo que a cambio de los d le correspondían en concepto de apoyo presupuestario y que cambio por pesos en el mercado cambiario ya había obtenido suficientes pesos como para afrontar sus necesidades.

Con datos actualizados al 10 de agosto, desde que entró el préstamo del FMI las reservas sufrieron salidas por u$s 300 millones por ventas directas de divisas del BCRA al mercado, sumaron u$s 14.742 millones de organismo internacionales (FMI), perdieron u$s 7335 millones por "operaciones del sector público" (las licitaciones de los dólares de Hacienda y gozaron de ingresos por u$s 1496 millones por aumento de depósitos en dólares en el sistema.

Con la reducción del stock de Lebac, las arcas del BCRA también seguirán reduciéndose.