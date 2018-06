Desde el acuerdo con el Fondo, la bolsa porteña acumula un alza del 5%

Una vez conocidas las condiciones del megablindaje de u$s 50.000 dólares con el Fondo Monetario Internacional, la bolsa porteña ganó 5% en las últimas dos ruedas. Ayer avanzó 0,8%, que se sumaron a los 4,2% que había ganado el viernes pasado.

La suba del Merval reflejó el optimismo que reinó en los mercados internacionales en la primera rueda de la semana y cerró en 31.682 puntos, un 10% por debajo de su máximo intradiario, que había sido alcanzado en febrero último.

"La semana comenzó positiva para los activos de riesgo locales, todo bajo un contexto de un dólar con fuerte mejora", señaló Eduardo Fernández, de Rava.

"La rueda bursátil registró un tramite irregular, con algo menos de volumen, y demostrando que la resistencia de los 32.000 puntos del índice va a resultar difícil de superar, al menos para el corto plazo", dijo.

La rueda estuvo apuntalada por el buen desempeño de Agrometal, que saltó más de 10%. En tanto, el papel de Petrobras Argentina subió 5,3%, seguido por Tenaris, que ganó 4,2% y Edenor, que cerró con un alza de 3,3%.

La expectativa de los inversores en renta variable está puesta en la decisión del MSCI de reclasificar a la Argentina o no como mercado emergente, prevista para el miércoles de la semana que viene. Esto podría traccionar al mercado de acciones.

"Nuestra visión es que la probabilidad de que esto se concrete se mantiene discutida, aunque coincidimos en que los precios parecen tener más incorporado un nuevo no, que un sí. El impacto igual sea cuál sea la decisión se sentirá en las cotizaciones, el tema es que las magnitudes en que lo haga son asimétricas -al menos, por ahora-. Habrá que ver, no obstante, que tanto o no descuenta el mercado en los próximos días", explicó Lucas Gardiner, de Portfolio Personal.

A contramano, el mercado de bonos parece no haber digerido tan bien el acuerdo con el FMI. "A pesar de la firma del acuerdo con el FMI (un evento positivo en nuestra visión), la demanda de bonos argentinos sigue siendo escasa", dijo Maria Laura Segura, del Grupo SBS. "En este contexto, los títulos públicos denominados en dólares tuvieron bajas cercanas a los u$s 2 en el caso de los bonos más largos", añadió. El bono centenario, por ejemplo cayó 2,6%.

Gardiner afirmó que "la compresión de spread, en base a lo entendemos un sobrecastigo del riesgo local, se mantiene como objetivo aunque se hará dentro de un marco en donde la volatilidad no desaparecerá. El posicionamiento dentro de la curva del inversor debe seguir siendo un punto de análisis. Evitar acá riesgo duration, en especial con las tasas de la parte media y corta se mantiene como estrategia recomendada".

Analistas de Consultatio Asset Management, coincidieron: "La curva de dólares recobra valor en este contexto, en especial en la parte corta y media. El préstamo del FMI reduce considerablemente el riesgo de default de las Letes y bonos de corto plazo, por lo que esperamos compresión de spreads".