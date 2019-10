Depósitos en dólares a punto de quebrar los u$s 20.000 millones

Desde el 23 de noviembre de 2016 que los depósitos privados en dólares no eran tan bajos, cuando llegaron a u$s 20.552 millones. La última cifra del Banco Central es del miércoles pasado, y muestra una caída a u$s 20.519 millones, lo que significa una caída de más de u$s 12.000 millones frente al 9 de agosto pre PASO, cuando habían marcado un record al ascender a u$s 32.578 millones, por lo que el descenso es del 37%.

Están a punto de quebrar los u$s 20.000 millones, que seguramente ya haya sucedido por las filas que se vieron en los bancos el jueves y viernes. De hecho, en los principales bancos privados sugerían el viernes a los clientes que fueran a la casa matriz, porque en varias sucursales se habían quedado sin dólares por la gran demanda de ahorristas que hubo el jueves, y que el viernes estaban esperando a que llegara el camión de caudales con las divisas, pero por cuestiones de seguridad no le podían decir a los clientes a qué hora llegaba el camión, ya que ni los cajeros podían saberlo.

Los ahorristas compran los dólares por Home Banking y, por precaución de nuevas medidas que podrían llegar a venir, prefieren ir a retirarlos y pasarlos al colchón. En caja de ahorro quedaron u$s 15.224 millones y en plazos fijos u$s 4697 millones.

Los plazos fijos en pesos también cayeron desde $ 1,62 billón el 12 de agosto en las post PASO hasta $ 1,38 billón el miércoles pasado, por lo que se perdieron $ 240.000 millones.

José Bano, gerente de InvertirOnLine, no ve que frene la baja de depósitos en dólares: "Va a seguir como en el último par de meses, máxime si endurecen el control de cambios. Controles más estrictos que en 2015 no creo que haya y en ese momento los depósitos eran u$s 7000 millones".

Ignacio Villasana, CEO de InvertirEnBolsa, cree que va a seguir el goteo, "pero ahora Alberto va a tener que decir lo que va a hacer y sentarse con el FMI. Si el mensaje que baja es pro mercado va a ayudar para tranquilizar. Aunque todos van a esperar a los primeros meses de mandato efectivo para ver si vuelven a depositar dólares".

Para Rafael Di Giorno, director de Proficio, dependerá de la confianza que genere el equipo que nombre el presidente electo: "Hubo mucho retiro antes de las elecciones".