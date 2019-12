Depósitos cayeron u$s 2000 millones desde las elecciones del 27 de octubre

El 25 de octubre, el viernes previo a las elecciones presidenciales, los depósitos en del sector privado en moneda extranjera ascendían a u$s 19.873 millones, según el BCRA, mientras que hoy cayeron a un mínimo de u$s 17.893 millones, lo que casi u$s 2000 millones menos, lo que equivale a un drenaje del 10% en menos de un mes y medio.

Las cifras son por demás elocuentes: mientras el 9 de agosto, el viernes previo a las PASO, los depósitos en dólares del sector privado habían ascendido a un récord de u$s 32.492 millones, la última cifra disponible en la web del BCRA marca una caída abrupta, a casi la mitad, ya que se hundieron a u$s 17.893 millones. De este total, casi u$s 13.000 millones están en caja de ahorro en dólares y el resto en plazo fijo.

El tema es que, hasta las PASO, cuando se descontaba el triunfo macrista en segunda vuelta, muchos argentinos usaban la caja de ahorro en dólares como una suerte de caja de seguridad gratis, mientras que ahora retiran las divisas por precaución, pese a que deberían incrementarse hacia fin de año, porque los depósitos están exentos del pago de bienes personales.

“Siempre para fin de año hay una estacionalidad, aunque es raro porque si tenés efectivo tenés que pagar bienes personales, y bonos no por ejemplo”, advierte Ramiro Marra, director de Bull Market.

A su juicio, “es el goteo que venimos viendo desde las PASO, en consecuencia de la incertidumbre económica y financiera, aunque el sistema financiero ha mostrado estar sólido para los retiros

Ignacio Villasana, CEO de InvertirEnBolsa, interpreta que gran parte de los fondos se fueron por incertidumbre, y otra parte porque diciembre es un mes donde estacionalmente aumenta la demanda de pesos: “Y al estar todos muy dolarizados, tienen que retirar para conseguir pesos”.

Martin Mazzeo, Responsable Comercial de Provincia Fondos, calcula que este fenómeno se da por un simple temor confiscatorio o restrictivo, sumado a desinversión para pagar gastos: “Debería estar afectando también el impuesto. Los que se vayan de viaje ahora irán con efectivo”.

El tributarista Iván Sasovsky aporta un dato esencial para mantener las divisas en el sistema financiero: “Todo lo que esté en plazos fijos y en cajas de ahorro cuenta con la exención para el pago de bienes personales, que sigue vigente aún luego de la reforma”.

Ante este escenario, se disparó la demanda por cajas de seguridad, al punto que hay lista de espera, pese a haber aumentado su fee un 15%.

"Los bancos hacen pelo y barba con los cofres: son un servicio súper rentable. Los clientes te lloran por el costo de mantenimiento de la cuenta corriente o de la tarjeta de crédito, pero le cobrás $ 4000 por trimestre una caja de seguridad y no chillan. Claro que para tener un cofre, tenés que sacar un paquete de productos, sino no te dejan. Conocen la psicología del cliente: todo lo que no le podés cobrar por un lado, le cobrás por el otro", advierte el ex presidente de uno de los grandes bancos del sistema, en estricto off de récord.