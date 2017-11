Demanda triplicó oferta de Letes y reservas marcan nuevo récord

La demanda de Letras del Tesoro (Letes) en dólares alcanzó ayer la suma de $ 3.243 millones, más de tres veces la oferta de u$s 900 millones de estos títulos de renta fija a 217 y 357 días que licitó el Ministerio de Finanzas de la Nación. En la misma jornada, las reservas del Banco Central (BCRA) cruzaron los u$s 55.000 millones y alcanzaron un nuevo máximo: u$s 55.002 millones.

La licitación para adquirir u$s 450 millones en Letes a 217 días, que ofrece una tasa de casi 3%, exactamente 2,84% nominal anual, recibió ofertas por u$s 2.073 millones, por lo que se adjudicó de manera directa a las ofertas de hasta u$s 50.000 y luego se aplicó un factor prorrateo del 19,14%. Algo similar ocurrió con la licitación para las Letes a 357 días, que brinda un rendimiento de 3,09%, que recibió órdenes de compra por u$s 1.171 millones, y a la que se les aplicó un factor de prorrateo de 37,61%.

Con estos u$s 900 millones obtenidos por la cartera a cargo del ministro de finanzas, Luis Caputo, se refinanciaron igual monto de Letes, que tenían un vencimiento de más corto plazo.

En línea con el Programa Financiero para este año, las próximas licitaciones según el cronograma del ministerio de Finanzas son el 13 y el 27 de diciembre.

Por su parte, el BCRA informó un aumento de u$s 403 millones en la jornada de ayer. Gracias a este monto, superó el récord de 54.750 millones alcanzado el 13 de noviembre pasado. "El fuerte incremento se debió a ingresos provenientes del efectivo mínimo y también a entrada de parte de emisiones provinciales de deuda de Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijeron fuentes del Central. En tanto, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron ayer un monto positivo de u$s 53 millones.

En cuanto al dólar, debido a una oferta proveniente del exterior, cerró en el menor valor del mes. En el segmento mayorista registró una baja de seis centavos, al cerrar $ 17,43, mientras que en las pizarras cayó tres, a $ 17,75.