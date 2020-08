Demanda récord de dólares: 3,9 millones de personas compraron u$s 753 millones en julio

Las compras de dólares marcaron un nuevo récord en julio. Según informó este viernes el Banco Central (BCRA), 3,9 millones de personas adquirieron un promedio per cápita de u$s 192 durante el séptimo mes del año, superando así en un 20% a los 3,3 millones que habían hecho lo propio el mes anterior.

Dicha cifra se encuentra apenas por debajo de las estimaciones privadas, realizadas a partir de los montos de recaudación del impuesto PAIS, informados por la AFIP, que proyectaban que la cantidad de personas que compraron dólares en el mes anterior ascendería a 4 millones.

A través del Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, la autoridad monetaria reveló, además, que las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 753 millones en julio, superando los u$s 629 millones que dicho segmento había adquirido el mes anterior.

En julio, 3,9 millones de personas compraron dólares. Fuente: BCRA

La significativa demanda de dólares por parte de la población ha sido motivo de preocupación para el BCRA en las últimas semanas. Es que el apetito por la divisa forzó a la entidad que preside Miguel Ángel Pesce a vender más de u$s 1600 millones entre mediados de junio y el 25 de agosto –último dato disponible–, y las reservas del Central no detienen su goteo. Tanto es así, que volvieron a perforar el piso de los u$s 43.000 millones esta semana. Según precisó el Central, las mismas cedieron hasta u$s 42.915 millones este viernes.

Mirá también Bancos lanzarán Modo, el arma del sistema que peleará vía WhatsApp contra Mercado Pago Play Digital, la firma que conformaron BBVA, Santander y Galicia pero que está en vías de ampliarse a otras 30 entidades, esperan ponerla en funcionamiento en el último trimestre del año. Podrá integrar todas las cuentas bancarias y operar a partir de los datos de contacto del celular. Pagos con QR y transferencias, entre las funcionalidades Por ARIEL COHEN

La demanda de billetes por parte de la sociedad fue también abordada por el propio Pesce esta semana, al participar del 37° Congreso del IAEF, el martes, y de un encuentro del Council of the Americas, ayer. En el primero de ellos, descartó que la entidad que preside esté analizando restringir aún más el cepo cambiario, y aseguró que “con este nivel de reservas tenemos capacidad de administrar el mercado cambiario como lo venimos haciendo hasta ahora”.

Ayer, en tanto, el presidente de la entidad situada en Reconquista 266 reconoció que “la situación de inestabilidad de nuestra economía y nuestra moneda llevó a una dolarización muy importante”. En ese sentido, apuntó: “Argentina tiene un problema de debilidad de su moneda y eso lo transforma en uno de los países con más dólares per cápita, debemos superar incluso a unos cuantos estados norteamericanos”. Y detalló que dentro del territorio hay unos 170.000 millones de dólares billete.

Al respecto, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, recordó que “históricamente la Argentina ha sido el segundo país que más dólares brutos tiene su población, detrás de Rusia” y expresó que “eso no es más que un reflejo de que, a diferencia de otros países, los argentinos ahorran en dólares”.

“Pesce dijo que hay u$s 170.000 millones. Las estimaciones dan un poco más, unos u$s 220.000 millones al cierre del primer semestre. Esa cifra representa alrededor de un 50% del PBI, y tres veces la deuda de ley extranjera que se está reestructurando con acreedores privados. Sería ideal que todos esos dólares vuelvan al sistema financiero local, mejoraría mucho la economía argentina. El problema es que dado que no hay confianza, eso no pasa”, explicó Rajnerman. Y cerró: “El Gobierno tiene la intención de que eso pase, el problema es que es más una intención discursiva. Pero no hay un premio para el que ahorra en pesos o en dólares, sino más bien al contrario”.

Respecto a los dichos de Pesce de que la autoridad monetaria tiene, con este nivel de reservas, capacidad de administrar el mercado cambiario como lo viene haciendo hasta ahora, Juan Ignacio Paolicchi, analista de Eco Go, explicó: “Según nuestras estimaciones, las reservas líquidas del BCRA se sitúan en torno a u$s 7000 millones. El statement que hizo Pesce era esperable, no puede decir que no llega a cubrir la demanda del mercado cambiario con las reservas que tiene. El problema es que efectivamente no llega si sigue vendiendo dólares a este ritmo”.

Para Paolicchi, entonces, el BCRA se enfrenta ahora ante un escenario ante el que ve solo dos soluciones posibles. “O devalúa, que es lo que está esperando el mercado y por eso demanda dólares a estos precios, o da una señal fiscal hacia adelante que reduzca las necesidades de emisión”. De esta manera, el mercado leería que el excedente de liquidez no se va a dirigir al tipo de cambio. La señal fiscal, sin embargo, debería ir acompañada por una señal de tasa, agregó.

Otros puntos salientes del Informe Cambiario

Del trabajo dado a conocer este viernes por el BCRA se destaca también que “el sector real fue vendedor neto de moneda extranjera por u$s 609 millones”. De acuerdo a lo informado por el trabajo, dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas históricas, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por u$s 1976 millones, cifra que representa una reducción de 17% respecto a los registrados en el mismo período de 2019.

“Por segundo mes consecutivo, los ingresos estuvieron en línea con la estimación de exportaciones de bienes del sector, lo que implicaría que el sector detuvo la cancelación de deuda que evidenció en los primeros 5 meses del año, y que llevo a que su nivel de endeudamiento se encuentre en un nivel mínimo histórico”, subrayó el BCRA en el informe.

El “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, en cambio, fue comprador neto en el mercado con un total de u$s 1367 millones, con un ascenso en sus compras netas de unos u$s 1000 millones respecto al mes anterior. “Estas compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos por bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera”, analizó la entidad.