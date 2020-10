Defienden reducir impuestos a la renta financiera para frenar al dólar

El Gobierno salió a defender el proyecto de ley de exención del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales sobre instrumentos financieros que, en el contexto de la crisis cambiaria, el Ministerio de Economía envió a Diputados en procura de incentivar inversiones en instrumentos en pesos y de ampliar el desarrollo del mercado de capitales en moneda nacional. En ese sentido se había expresado el presidente Alberto Fernández en el Coloquio de IDEA.

Una cláusula modifica las exenciones de Bienes Personales obligando a mantener durante 75% del año las inversiones para poder beneficiarse. De ese modo, se impedirá la compra de títulos sobre el fin del año calendario como forma de eximir a parte del patrimonio de ese impuesto.

El secretario de Políticas Públicas Tributarias, Roberto Arias, reconoció que sólo se agrega una "cláusula antielusión". "Hoy AFIP igual tenía la facultad de, por decreto, aplicarla", comentó en la red social. Y explicó que, "como Bienes Personales mira la composición de la cartera al 31 de diciembre de cada año, esto genera un ruido importante en el mercado en cada fin de año".

Por eso indicó que "la posibilidad de eludir el impuesto con movimientos de cartera de un día a otro, más siendo activos líquidos, es algo que un sistema impositivo debe evitar" ya que "distorsiona precios y genera ineficiencias, además de perder efectividad el incentivo buscado con la exención", afirmó Arias.

El Secretario defendió que el proyecto de Ley corrige algunas distorsiones "muy específicas y necesarias", y enumeró que al quedar exentas del impuesto a las Ganancias todas las rentas de activos en moneda nacional, "terminamos de eliminar el Impuesto Cedular, error de la reforma tributaria del 2017 por diversos motivos".

"Se agrega a los activos no alcanzados por Bienes Personales las ON emitidas en moneda nacional por empresas, para no castigar el financiamiento productivo, y también otros activos que financien inversiones productivas", agregó.

Además, resaltó que la exención de participaciones en FCI y fideicomisos financieros, siempre que sus activos subyacentes -mínimo del 75%- estén exentos, "es una medida muy solicitada por la industria e imprescindible para desarrollar el mercado de capitales local".