Decisión de la Fed acelera al dólar y hunde a mínimos al euro y a la libra

Donald Trump encuentra más motivos para seguir su 'cruzada' contra la Reserva Federal. Las reticencias de la Fed a adoptar rebajas más agresivas de tasas dispara la cotización del dólar, lo que genera que tanto el euro como la libra caigan a mínimos de dos años.

En el comienzo de la semana todas las miradas se centraron en el desplome de la moneda de Reino Unido, hundida a mínimos de más de dos años frente a su par norteamericana.

La reunión de ayer de la Reserva Federal no sólo afianza al dólar en zona de máximos de 30 meses frente a la libra. Su acelerón impulsa la cotización del dólar a nuevos máximos de 26 meses frente al euro.

Mirá también Efecto Fed: el dólar salta 50 centavos y se vende a $ 45,40 en el arranque de agosto Es tras conocerse la decisión de la Reserva Federal de EE.UU de bajar la tasa. Si bien una quita debilita al dólar, la advertencia de la Fed sobre que no se tratará de un ciclo descendente llevó a las monedas del mundo a operar en rojo. El peso argentino se deprecia 1,12%.

La divisa estadounidense reanuda sus subas frente a la libra hasta el punto de poner en peligro de nuevo el nivel de los u$s 1,21. La mayor alza se centró esta vez en el euro. Después de una semana prácticamente anclada en los u$s 1,11, la divisa comunitaria se desinfla hasta los u$s 1,10.

Las alertas sobre un Brexit caótico hicieron estragos en las últimas sesiones en la cotización de la libra, mientras que los datos macro de PIB y de IPC publicados ayer en la eurozona confirmaron la debilidad de la economía de la región y reforzaron de paso las expectativas de nuevos estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo (BCE).

La Reserva Federal inauguró un nuevo ciclo en su política monetaria, con la primera rebaja de tipos en EE.UU. en una década. El ajuste, de 25 puntos básicos, hasta un rango del 2%-2,25%, se ajustó a las previsiones. Pero la mayor 'decepción' para muchos analistas, y en mayor medida si cabe para Trump.

El propio Powell se encargó de descartar un ajuste agresivo en los tipos de interés, como esperaba parte del mercado y 'exigía' Trump para paliar las subas del dólar. Powell dejó en claro que el recorte aprobado ayer "no es el comienzo de una larga serie de rebajas de tipos".

Los operadores del mercado de divisas se ven forzados a ajustar sus carteras a un escenario con menos bajas de los tipos de interés de la Fed de lo previsto. Algunas firmas de inversión llegaron a vaticinar en semanas anteriores entre dos y tres bajas adicionales de los tipos en EE.UU.

Las reticencias de la Fed a adoptar rebajas agresivas de los tipos y la mayor firmeza de la economía estadounidense frente a la europea presionan al alza la cotización del dólar.