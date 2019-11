De qué banco viene el nuevo gerente de Marketing y Comunicaciones de Prisma

Sebastián Bulgheroni dejó su puesto de Gerente de Marketing y Comunicaciones del Banco Patagonia para ser el nuevo Head of Marketing de Prisma Medios de Pago, reportando a Martin Kaplan, que es el Commercial Head de Prisma, y había sido reclutado del Macro, donde era Commercial Banking Head y antes había estado casi 10 años en el Patagonia, donde llegó a ser Head of Sales & Distribution.

Otro que viene del Patagonia, donde era el CIO, es Gerardo Aguzzi, quien es Head of Engineering & Chief Operational Officer de Prisma.

Estas nuevas incorporaciones se dan en el marco de la transformación digital y cambio cultural Agile que está implementando su CEO, el ex BBVA Ricardo Moreno. Antes había traído a la francesa Yaëlle Boquet como CFO, que en los últimos 15 años se desarrolló en diferentes roles y mercados para Carrefour, hasta su última posición de CFO de su filial de Argentina. En Prisma Medios de Pago será, además, Scrum Master de Strategy, Execution & Performance.

El dream team lo completan Agustín Parodi -ex Amex-, Head of Product & Customer Solutions; Federico Cofman -pasado en Mercadolibre-, Head of Sales; Ruben Efron -ex Banco Francés-, Head of Software Development; Julián Ballarino -ex Frávega-, Head of Institutional Relations. Además, Claudia Flores, que viene del Galicia, pondrá en marcha Fábricas Digitales, startups de proyectos con enfoques digitales.