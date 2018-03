De las tasas del BCRA a la industria china: qué datos mirará el mercado esta semana

Las noticias locales e internacionales que influirán estos días en los mercados van desde una nueva decisión de política monetaria del Banco Central hasta datos de China y Japón, en una semana que concluirá con el informe sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos, el dato más relevante afuera de la Argentina.

La semana arrancó con los mercados influenciados al alza por los resultados de las elecciones en Francia que dejaron al liberal Emmanuel Macron y a la nacionalista Marine Le Pen en el ballotage, en el que el primero aparece como claro favorito. El resultado también provocó una apreciación del euro.

A nivel local, la primera novedad llegará mañana, cuando el Banco Central decida qué hacer con la tasa de referencia (la del centro del corredor de pases a siete días), tras decidir, hace dos semanas, elevarla al 26,25 por ciento ante la aceleración de la inflación (o, por lo menos, la desaceleración del proceso de desinflación). El dato se conocerá tras el cierre de los mercados.

También mañana, a las 16, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) correspondientes a febrero y los reportes de Intercambio Comercial Argentino (ICA) y de Autogeneración y cogeneración de energía eléctrica de marzo.

Entre mañana y pasado, en tanto, el Ministerio de Finanzas licitará u$s 800 millones en Letras del Tesoro, de acuerdo al cronograma que ya había difundido la semana pasada el Gobierno. Una de las Letes, a 182 días, tendrá un precio de suscripción de u$s 985,95 por cada u$s 1000 nominales, lo que representa una tasa del 2,86% anual; mientras que la otra, a 364 días, costará u$s 968,32 por cada u$s 1000 nominales, lo que implica una tasa del 3,28%.

El miércoles, el Indec dará a conocer la valorización de las canastas de pobreza e indigencia del mes pasado y el jueves, otros dos datos centrales: el Estimador Mensual Industrial (EMI) y el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) de marzo.

En el ámbito internacional, en tanto, lo más relevante llegará el viernes con el informe del PBI estadounidense del primer trimestre. Según Portfolio Personal, “se espera una fuerte desaceleración en el crecimiento respecto al número previo, lo que junto con lo que anuncie o no (el presidente Donald) Trump, reflotará las proyecciones sobre la actividad económica para el año”.

En la eurozona, la atención se la llevará la reunión del Banco Central Europeo del jueves; según la consultora, el BCE tiene margen para prolongar su política monetaria ultra laxa y los analistas coinciden con el titular de la entidad, Mario Draghi, en que las compras de deuda permanecerán en los niveles actuales hasta finales de año.

En la semana también llegarán datos relevantes de Japón (empleo e inflación), y el índice del sector manufacturero (PMI) de China.