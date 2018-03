De la mano del dólar, las acciones del Merval se hundieron 3,9%

Por quinta jornada consecutiva, la Bolsa de Comercio porteña cerró en baja, impulsada por otra apreciación del peso en la plaza local y un nuevo desplome del precio internacional del petróleo.

En la primera rueda de la semana, el Merval terminó en 12.545 puntos y alcanzó su mínimo en los últimos tres meses.

El panel líder finalizó con mayoría de bajas, con excepción de Siderar, que ganó 0,4%.

Los papeles de Comercial del Plata lideraron las caídas y perdieron 9,3%, luego de que la compañía presentara un pobre balance del último trimestre del año pasado en los últimos días.

Lo siguieron Petrobras, Edenor y Banco Macro, que cedieron 7,1%, 6,6% y 3%, respectivamente. El volumen operado fue de $217 millones, con un balance de 55 papeles en baja, 12 en alza y 5 sin registrar cambios en su cotización. Analistas de la City consideran que este volumen es todavía "bastante acotado".

El Merval no consigue revertir el rumbo que tomó desde el martes pasado.

"Estamos asistiendo a un importante sell off en lo que son los principales activos de la Bolsa, básicamente por tres motivos. En primer lugar se está sintiendo fuerte el efecto de las tasas de interés que el Banco Central (BCRA) elevó, tanto en Lebac como en otros instrumentos del mercado de dinero, como cauciones estamos viendo tasas muy altas y los inversores están yendo a colocaciones en pesos", explicó a este medio Nery Persichini, economista de Inversor Global.

Al mismo tiempo, agregó:"El segundo factor es que el dólar sigue en baja, lo que le saca impulso a las cotizaciones vinculadas con el tipo de cambio".

"Cumplidos los cien días de gobierno de Macri en la Bolsa sienten que hay buenas noticias: el acuerdo con los holdouts no llega y en materia de fundamentals la actividad económica la actividad económica sigue con los mismos problemas que cien días atrás. Al no aparecer ninguna noticia favorable lo que está empezando a crecer es el desencanto", finalizó.

Mientras tanto, la apreciación cambiaria también afectó a los títulos públicos, que cerraron con una baja promedio de 1,65%, según el índice de bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC).

Los que lideraron las caídas fueron los bonos emitidos en dólares. El discount cayó 1,6%; mientras que el Bonar x lo hizo en 1,2%.

La misma tendencia negativa siguieron los bonos en pesos, con pérdidas de hasta 2,3%.

Por su parte, los bonos ajustables por CER cerraron en baja, y los cupones atados al crecimiento del PBI cedieron 5,2%.