De la mano de los Echeq, el descuento de cheques avalados creció 15% en septiembre

La cuarentena impone a la economía y a las pequeñas y medianas empresas un gran desafío de subsistencia. En ese camino, contar con recursos financieros resulta clave para poder sobrellevar el contexto desafiante actual. Una vez más, el mercado de capitales responde a favor de las pymes para funcionar como una fuente de financiamiento adicional al bancario. Por el lado de descuento en la bolsa de cheques avalados por SGR cerró el tercer trimestre con casi $ 90.000 millones acumulados. El Echeq sigue impulsado al financiamiento pyme en medio de la pandemia.

Una de las fuentes de financiamiento que mayor dinamismo muestra en el mercado local de las pymes es a través del de cheques de pago diferido avalados por SGR así como también, y en menor medida, los no avalados.

Cristian Villarroel, vicepresidente de Mills SGR, destacó que el descuento en la bolsa de cheques avalados por SGR cerró el tercer trimestre con casi $ 90.000 millones acumulados.

“En el actual contexto de incertidumbre de la economía respecto la pandemia, las sociedades de garantía recíproca (SGR) son un pilar del financiamiento pyme. En el pasado mes de septiembre, el descuento de cheques avalados registró la suma de $ 8885 millones, marcando un crecimiento del 15% respecto del mes previo y un monto acumulado récord durante los primeros 9 meses del año de $ 87.163 millones, suma que implica un crecimiento del 88% respecto de igual periodo previo, en el que se acumuló la suma de $ 46.392 millones”, dijo.

Desde el comienzo de la cuarentena a la fecha se avalaron cheques por más de $ 64.750 millones, representando un 74% del volumen total de año.

Villarroel destacó también que el volumen de cheques avalados por SGR negociados durante septiembre 2020 fue de $ 8835 millones, representando una suba del 63% respecto de igual mes de 2019, del 15% respecto agosto de 2020.

Por otro lado, el especialista destacó que la tasa promedio del descuento de cheques avalados por SGR finalizó dicho mes en torno al 26% para operaciones menores a 90 días y 30% a 365 días.

“Positivamente, las pymes encuentran en el mercado de capitales la posibilidad de descontar cheques con plazos mayores a los ofrecidos por bancos, representando solo el 5% del monto negociado las operaciones menores a 30 días, del 25% en plazos menores a los 90 días y del 40% para plazos mayores a 180 días. Cabe destacar que los primeros días de octubre registraron subas promedio de 3 puntos porcentuales para las operaciones largas, ubicándose la tasa promedio en 30% a 180 días y 33% hasta 365 días. Tanto el BICE como el FONDEP continúan participando como inversor de cheques avalados, inyectándole al mercado más volumen y tasas competitivas. La presencia de Fondep permite a PyMEs acceder a tasas del 21% a plazo menores a los 30 días y del 22% hasta 90 días”, sostuvo.

Protagonismo del Echeq en cuarentena

Debido a la cuarentena, la utilización del cheque electrónico (ECHEQ) creció fuertemente y lo siguió haciendo durante septiembre, representando el 53% del volumen de operaciones realizadas. El Echeq o cheque electrónico es un cheque emitido por medios electrónicos que se rige por la ley de cheques y es un título ejecutivo como el cheque físico. Son documentos que poseen una operatoria 100% digital ya que se emiten, se reciben, se endosan, se custodian y depositan desde el homebanking de cada banco. En el contexto actual, marcado por las medidas sanitarias para prevención del COVID 19, esta nueva y moderna herramienta digital ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, lo que conlleva un cambio cultural.

“El ECHEQ amplía su utilización entre las pymes. En el Mercado Argentino de Valores en sus segmentos avalado y no garantizado, se negociaron $ 7583 millones durante septiembre, representando los Echeq Avalados por SGR el 62% de dichas operaciones”, dijo Villarroel.

A modo de ejemplo, desde Banco Santander explicaron que en el mes de septiembre, se emitieron más de 85.000 Echeqs o cheques electrónicos de Santander Argentina, por un monto de más de $ 36.600 millones.

“La cantidad de Echeqs emitidos se multiplicó veintinueve veces con respecto al mes de marzo, cuando comenzaron las medidas sanitarias de prevención frente al COVID 19, y el monto total de Echeqs operados se multiplicó más de treinta y seis veces, en el mismo período, con un monto promedio por cheque cinco veces mayor. Desde el mes de abril, Santander comercializa esta solución de pago a proveedores con Echeqs, lo que permite a nuestros clientes realizar masivamente pagos mediante la carga de un archivo. También se comenzó a descontar Echeqs para pymes que poseen pago de sueldo y para clientes de cartera general con Echeqs de hasta 120 días de plazo”, explicaron desde la entidad.

Financiamiento en BYMA

Analizando el financiamiento en BYMA exclusivamente, Sofia Cabrera, gerente de Mercado de Capitales de Criteria, y Ornella Zimerman, analista de mercado de Capitales de Criteria, indican que medido en dólares, en el corriente año se está observando un quiebre respecto de la dinámica descendiente que se observó en el financiamiento en el mercado de capitales.

“La tendencia creciente de financiamiento del mercado de capitales observada entre 2015 y 2017, con un record a agosto de 2017 con un monto financiado en los primeros 8 meses de u$s 11.000 millones, se vio interrumpida por una fuerte caída en 2018, producto de la coyuntura macroeconómica que atravesó el país. Esta situación se profundizó en 2019, sin embargo esta tendencia se estaría revirtiendo dado que a agosto de 2020, el financiamiento a través de mercado de capitales sumo u$s 6400 millones, un 21,7% superior al año anterior en el mismo período. Esto en montos se pueden comparar a los de 2015 (en ese año se financiaron en los 8 meses de casi u$s 6400 millones), pero con una composición distinta: en 2020 la financiación por medio de cheques de pago diferido toma mayor participación”, afirmaron las analistas.

En relación a las colocaciones de los Fideicomisos Financieros (FF) emitidos en septiembre, se observaron un total de u$s 406,2 millones, un 37% menor a lo colocado en agosto.

“El 70% de estos FF fueron del tipo “Préstamos Personales y de Consumo”. Respecto a la tasa promedio ponderada de VDF Clase A de corto plazo para grandes empresas, la misma fue de 29,6%”, dijeron las especialistas de Criteria.

Fuente: Criteria, sobre datos de CNV.