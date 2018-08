¿De Lebac a Letes? Qué dicen los analistas de las nuevas Letras cortas

El Ministerio de Hacienda anunció que el miércoles saldrá a colocar Letras del Tesoro (Letes) en pesos a corto plazo con el objetivo de captar así los fondos que salgan hoy del megavencimiento de Lebac y evitar entonces que ese dinero vaya a meterle más presión al dólar.

La medida se suma a la decisión del Banco Central (BCRA) de licitar u$s 500 millones de reservas para absorber el dinero que salga de Lebac. En la subasta del mediodía, sin embargo, el BCRA adjudicó u$s 200 millones para no convalidar precios más bajos que los que esperaba, lo que le metió presión al dólar en una jornada de alta volatilidad.

Consultados por El Cronista sobre la nuevas Letes y su conveniencia, analistas y economistas coincidieron en que en el panorama actual no existen los plazos cortos que atraigan a los inversores chicos, aunque podría atrapar más a los institucionales pese a que la Lete es una herramienta que hoy no cuenta con mercado secundario, mientras que el secundario de Lebac se va achicando cada vez más.

Ya casi no hay "plazos cortos"

Fernando Camusso, de Rafaela Capital, apuntó: “El que está en pesos banca 30 días al 46% TNA, no más, dado el contexto”. “La Lete en pesos a 3 meses es corta realmente, pero no para un país como el nuestro en estos días. Claramente hay preocupación y el Gobierno se debe asegurar a dónde irán los pesos que queden remanentes. Son $ 100.000 millones y no es poco”, advirtió.

Y agregó: “Es claro que el stock de Lebac debe reducirse, pero las medias salen como espasmos y falta mucha información”.

“Una cosa que hay que pensar para que vayan reemplazando a las Lebac por la Lete en pesos es que ésta prácticamente no tiene un mercado secundario, hay que ir armándolo, y mientras, en contraposición, el mercado secundario de Lebac se va a ir reduciendo. Eso el inversor debe pensarlo”, apuntó, al tiempo que reconoció que “eso al institucional le importa menos”.

La liquidez del plazo fijo

El analista financiero Christian Buteler se mostró contrario a la herramienta: “No me gusta mucho, ya que el inversor minorista es el que estaba acostumbrado a su plazo fijo a 30 días y a saber que tiene disponible ese dinero. Si ese inversor se pasó a Lebac haciendo la misma operatoria ahora le ofreces una letra a 3 meses o 6, no sé si le conviene”.

“El que está acostumbrado a tener disponible el dinero a 30 días no se va a pasar a más tiempo a menos tasa, no le veo mucho interés para el inversor minorista. Por ahí le puede servir a alguien más institucional”, opinó.

Consideró que en este contexto es “más tentadora” la licitación de u$s 500 millones del Banco Central y destacó que "solo su anuncio hizo bajar un peso al dólar” en la rueda cambiaria del lunes. “Es una medida fuerte, pero lo de las Letes no me parece que vaya a servir al inversor minorista", insistió.

Una opción a las Lebac

Pablo Castagna de Portfolio Personal opinó que las Letes cortas en pesos son “un instrumento que no varia demasiado, es básicamente para darle una opción al que queda afuera de Lebac”. “Son $ 100.000 millones que quedan afuera y esta es una vía para renovar sus pesos, por ahí va la decisión”, analizó.

El pulso del Central

Mauro Mazza, economista de Bullmarket Brokers, señaló que desde el mercado esperan “que la Letra corta de 105 días salga a 40% y la más larga, a 35%”.

Y celebró que se haya pasado “de no saber que podría pasar con todos los vencimientos de Lebac a tener opciones de solución a todos los problemas de deuda de corto plazo”. “La verdad que el BCRA está manejado por gente con mucho pulso y frialdad típica de hombres de mercado. En el peor momento dijeron como resolverían todos los problemas de corto plazo”, elogió.

“El Tesoro hará de market maker, lo que dará liquidez. Lo irá teniendo con el correr de los meses, porque a los Fondos Comunes de Inversión t+1 (que tipicamente están en Lebac) no les quedará otra que migrar a este instrumento" dado el programa de reducción de Letras del Central, agregó.

“Yo minorista, sigo con Lebac; Si me hacen prorrateo, mando los pesos que me sobran a un FCI t+1. Recién en octubre o noviembre me preocuparía", sugirió, al tiempo que planteó a favor de la Lete más larga que "difícilmente luego se pueda obtener esa tasa fija por 224 días" por lo que "quien le crea a Macri y su apuesta a la mega cosecha del campo, debería ir por la de 224 días”.