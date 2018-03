Dante Sica advierte: “Brasil va a buscar nuevos mercados y el principal será Argentina”

El economista Dante Sica advirtió hoy que ante la crisis política que agrava su crisis económica, “Brasil va a buscar nuevos mercados para salvar su crisis interna” y entre ellos “el principal mercado es la Argentina”.

“Toda esta crisis política agrava la situación económica de Brasil. La incertidumbre cada vez es mayor, hay una fuerte caída en el nivel de actividad y en especial en inversiones”, analizó el titular de la consultora ABECEB.

En diálogo con Radio Continental, sostuvo que “el impacto que va a tener ésta situación en Argentina va a ser dos canales”, ya que primero “Brasil es nuestro principal gran mercado de exportación industriales y alimenticios y Brasil no nos va a comprar” y segundo “van a querer colocar en Argentina los productos que no puedan vender en su propio país”.

“Un ejemplo es que 2013 Brasil patentó 4 millones de autos y este año es muy difícil que llegue a patentar 2 millones. Brasil se hizo muy competitivo por su fuerte devaluación. Ante su caída en el mercado local, va a querer aumentar exportaciones para salvar su crisis interna”, planteó.

Consideró que la “cuasi asunción de Lula no hizo más que agravar la crisis” en un gobierno que “está muy debilitado”.

“Brasil va a buscar nuevos mercados y el principal mercado es Argentina. Hay una mirada del mercado brasilero de aumentar sus exportaciones para salvar su crisis interna”, subrayó.

Sica, quien se encuentra en Brasil, sostuvo que “hay un clima muy fuerte” en especial desde una gran parte del empresariado que pide la salida de la presidenta Dilma Rouseff.

“Hay un clima muy fuerte. Piden una resolución rápida de la crisis porque la situación económica es muy grave, el desempleo sigue trepando y el nivel de actividad no encuentra crisis de caída. Brasil tiene que resolver esta crisis con Dilma o sin Dilma”, señaló.