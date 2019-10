D´Atellis advirtió sobre endurecimiento del cepo cambiario post elecciones

El economista Agustín D'Attellis advirtió hoy que debido al goteo constante de reservas del Banco Central (BCRA) después del 27 de octubre va a haber un endurecimiento del cepo.

“Desde las elecciones PASO, cayeron u$s 19.500 millones de las reservas y es en parte porque la gente está buscando refugio en el dólar”, sostuvo el economista.

En esa línea, D´Atellis detalló que “el número de reservas brutas es de u$s 46.800 millones, pero el número que hay que tener en cuenta es el de las reservas líquidas, que ronda los u$s 12.000 millones, lo que significa un nivel preocupante”.

Con respecto a los trascendido que hablan de un endurecimiento del cepo cambiario, el economista planteó: “Creo que esa va a ser una alternativa para contener un poco más porque gran parte de los cortes que explican las caídas de reservas, aún hoy con las restricciones operando, tiene que ver en mayor medida con pagos de vencimientos de deuda, pero también es cierto que se están usando reservas para intervenir el mercado cambiario que esto implica un goteo permanente y que es muy riesgoso".

En tanto, agregó que “la posibilidad de llegar a fin de año con un Banco Central prácticamente con las reservas líquidas en cero agrava mucho la situación”.

Según indicó D´Atellis esta mañana en diálogo con radio La Red, “vamos a ir a un fortalecimiento de estos controles, donde este límite que hasta ahora es de u$s 10.000 una semana después de la semana de las elecciones se irá reduciendo a u$s 2000 0 u$s 3000 por mes”.

Al ser consultado sobre cuento tiempo más duraría el cepo cambiario con un nuevo gobierno, D´Atellis planteó que la próxima gestión no va a poder eliminarlo en una primera etapa, “será de manera transitoria porque primero deberán lograr acomodar la macro para poder pensar en ir normalizando el mercado cambiario”.

Sin embargo advirtió que “todo eso va a estar atado a el éxito de la reestructuración de la deuda con los acreedores, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el pacto económico social interno, lo cual son varios frentes y muy complejos", concluyó.