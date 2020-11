Cursos de finanzas para no financieros: opciones para entender los mercados sin ser experto

"Cada decisión que se toma, por pequeña o grande que sea, tiene un impacto financiero", aseguran los los especialistas. Coinciden también en que "las finanzas son el lenguajes de los negocios, sin ellas es muy difícil poder tomar decisiones". Así también lo entienden quienes apuestan por perder el miedo, prepararse y aprender lo básico del mundo de las ciencias exactas. Y aunque no se trate de la materia principal de su tarea cotidiana, son cada vez más los que buscan los denominados 'Cursos de Finanzas para no Financieros', con el fin de sentir que cuentan con una herramienta más para entender la realidad.

Cuatro especialistas en este tipo de propuestas consultados por El Cronista coincidieron en que casi la totalidad de los inscriptos no provienen de las ciencias económicas. En su mayoría, se acercan personas de ciencias sociales, exactas y hasta biológicas. También participan muchos emprendedores o dueños de pymes para entender más y tomar mejores decisiones financieras. Y en último lugar, eventualmente, hay empresas que envían a sus directivos, ya que en el mundo corporativo es crucial que las diferentes áreas no financieras conozcan bien el funcionamiento general de la firma.

Olivier Garrigue, consultor en áreas financieras y de evaluación de riesgo crediticio, dirige el programa para no especialistas de en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Según explicó, el plan de estudios consta de dos módulos: contabilidad gerencial, que permite entender la información contable y tomar decisiones a partir de la misma, y análisis económico-financiero para evaluar proyectos de inversión.

"Hoy en día todo profesional con responsabilidades en una organización necesita conocer el ‘lenguaje de los negocios', si no se ve muy limitado en sus posibilidades de progreso personal", aseguró. Y señaló que no es necesario ser un experto, sino "conocer lo esencial de estos temas para entablar un diálogo constructivo con las áreas financieras". Si es emprendedor, ese conocimiento le ayudará a evitar errores y potenciar el desarrollo de su empresa.

Garrigue resaltó que a pesar de que todo lenguaje nuevo “asusta al principio”, pero a medida que se avanza "todos se van dando cuenta que no es complicado”. El curso de Di Tella está diseñado con un método adaptado para no financieros, se les enseña lo fundamental, lo necesario "para ubicarse con claridad en ese mundo”.

Para facilitar la interacción entre los participantes y profesores, buscan tener grupos no mayores a 30 personas. "El próximo curso se dará en modalidad online en el verano, con un formato de tres semanas con clases los días lunes, miércoles y viernes de 9hs a 12hs", anticipó. El valor rondará los $ 60.000 por ser modalidad online, con descuentos por inscripción temprana.

Lo que más le atrae a la gente sobre la materia es evaluar proyectos de inversión y valuación de empresas, y consultar temas financieros y contables que aparecieron a lo largo de su trayectoria, estimó. “Pero también cuando entienden el lenguaje contable, y se dan cuenta que pueden manejarlo, sienten cierta satisfacción de poder acceder a ese mundo que les parecía misterioso, que en realidad es muy lógico y claro, además de ser de gran utilidad práctica”, completó.

Sobre este punto, Daniel González Isolio, director del programa de Finanzas para no Financieros de la Universidad de San Andrés, consideró que lo que más interesa, en general, es “cómo ganar más plata en su negocio y financiar su crecimiento, cómo lidiar con el entorno macro y sus variables como inflación, dólar y tasas de intereses, y cómo aprovechar lo aprendido para decidir qué hacer con su plata a nivel privado”.

“Las finanzas son el lenguajes de los negocios, sin ellas es muy difícil poder tomar decisiones directivas. Para impactar en la rentabilidad del negocio y asegurar el correcto flujo de financiamiento, necesitamos entender finanzas -aseveró-. Los negocios sin hacer números son una charla de café, y los números sin contexto de negocio son una clase de matemáticas. Un buen programa de finanzas para no financieros pone en primer lugar las decisiones de negocios y solo usa números para dimensionar el impacto de las mismas y decidir mejor”.

Su programa “con un claustro de excelencia”, según describió, es el único curso de mercado a cargo de profesores que enseñan en el MBA. “La parte de entorno macro y finanzas está a cargo de Federico Sturzenegger, ex presidente del BCRA. Nos ocupamos de entender la 'performance' financiera del negocio mediante indicadores financieros, realizar una correcta planificación financiera, evaluar y decidir sobre el uso de deuda financiera, entender cuánto vale un negocio y cómo el entorno económico impacta en las finanzas del negocio”, detalló.

“Las finanzas no son una receta, son una forma de pensar, y si uno quiere resultados, es importante aprender a usar las herramientas con criterio y sensatez”, expresó, y en base a su experiencia y conocimiento en el tema advirtió que “Hay momentos en los que uno debe buscar rentabilidad y otros en los que es preferible minimizar el riesgo y estar líquidos”.

"Son conceptos simples, que requieren operaciones aritméticas básicas, y mucho criterio de negocio”, enfatizó, al tiempo que agregó: "Si alguien siente que no es capaz, seguramente es porque tuvo una mala experiencia donde no supieron explicarle finanzas".

En la UdeSA, actualmente se dictan las clases en formato digital sincrónico (clases en vivo y directo). La duración es de 36 horas en 12 encuentros, con un precio aproximado de $ 73.500. “Para 2021 estamos pensando que la modalidad sea híbrida y el alumno tenga la oportunidad de cursar de manera digital sincrónica o presencial”, adelantó.

González Isolio comentó que tratan de mantener el número de admisiones en torno a los 45 inscriptos y, de acuerdo con sus declaraciones, los grupos “son bien heterogéneos” en profesiones, experiencias, edades y rubros o industrias.

Por otra parte, Guillermo Fraile, profesor del Área Académica Dirección Financiera del IAE, Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Austral, destacó la importancia de aprender la materia ya que “toda decisión que uno toma, tiene un impacto en las finanzas”, en la caja. A corto o largo plazo “algo cambia”, afirmó, por lo cual es necesario aprender e intuir qué decisión toma uno -en función del impacto que pueda tener- para poder “frenarla o sacarla adelante”.

En el curso de IAE Business School hacen un recorrido por los conceptos básicos que cruza al mundo de las finanzas corporativas. Los temas que más ven están vinculados con el desarrollo de flujos de fondos, indicadores para diagnósticos financieros y para proyecciones financieras, conceptos como capital de trabajo, desarrollo de proyectos de inversión, y hasta valuación de empresas.

“Hay que sacarse de la cabeza que las finanzas son puras matemáticas, eso está dirigido para los especialistas”, aseguró Fraile, al tiempo que invitó a quienes están fuera de esta profesión a perder el miedo y aprender desde el sentido común y la intuición.

Según su impresión, lo que más despierta interés en las personas son las finanzas operativas, de gestión de corto plazo, el manejo de la caja y de lo que se llama el capital de trabajo. “Cuando empiezan a ver cómo operar, cobrar, sacar indicadores, aprender lo que es la renta de la inversión, cómo se construye un flujo de fondo, cuál es el perfil de deuda para financiar ciertas inversiones, es donde más aprovechan y disfrutan, y ven mucha más practicidad en sus decisiones del día a día”, añadió.

Asimismo remarcó lo fundamental que es saber gestionar información, tener información de gestión adecuada, tanto de resultados como de inversiones, porque es la mejor forma de tener un buen “tablerito” de control, “de tener un panel de relojes como tienen los pilotos de avión, para llevar la nave al mejor lugar posible, evitando las turbulencias”.

El programa focalizado Finanzas para no Financieros de IAE, de seis semanas, con tres horas semanales, en el 2020 se concretó en cuatro ediciones vía online, con sesiones en vivo sumando 310 participantes en total. “Aprendimos a trabajar de otra forma, pero con resultados muy satisfactorios”, destacó, a la vez que contó que la tecnología les permitió llegar a distintos países, tales como Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia y España.

Para el próximo año tienen previsto lanzar programas presenciales y online live. El arancel full 2021 es de $ 130.000 aproximadamente, con beneficios por inscripciones tempranas.R

Wenceslao Schimmel, contador con Master en Finanzas, es uno de los tres socios de Rosario Finanzas, una empresa que nació en el 2011 como un portal web, al inicio con información sobre inversiones.

“Vimos que en nuestros amigos, alumnos y familiares había una pregunta que se repetía y que aún hoy se repite: ¿en qué invertir?. Entonces nuestra idea fue empezar a responderla con información, entendiendo que estamos en el interior y no en Capital Federal”, recordó Schimmel sobre el momento en que fundaron la compañía.

El primer curso llamado “Introducción a los instrumentos de Inversión” es un módulo en el que explican los posibles destinos de inversión. “Acá entendés cuestiones básicas: qué es un bono, una acción, cómo trabajan. Es el armado y repaso para escuchar términos por primera vez”, indicó. Sin embargo, este no es el único que ofrecen.

En Tienda Finanzas, su página web, pueden encontrarse unas 16 alternativas, con precios que rondan entre los $ 900 y $ 6.000, ya que varían según el pack elegido. Entre algunos de los tópicos abordados, se pueden encontrar herramientas de inversión, evaluación de proyectos de inversión y análisis de acciones.

El alumno puede participar del curso online live, con la posibilidad de hacerle consultas al profesor, pero también tiene la opción de tomar la clase grabada en el momento que quiera. “Mi recomendación es: si no sabés nada, accedé a estos cursos que son iniciales. No vas a salir siendo el Warren Buffett de las inversiones, pero por lo menos vas a empezar a entender algunos conceptos, aplicar cuestiones básicas para la defensa de tus ahorros o entender en una conversación con un agente de bolsa lo que te está sugiriendo hacer”, afirmó.

Desde su punto de vista, lo que mayor interés genera de las finanzas es el tema bursátil. Cómo funciona y de qué se tratan las operaciones de acciones, bonos, qué problemas puede haber, los Cedears, mencionó entre otros. “Vemos que hay muy poco conocimiento. Hay más voluntarismo que conocimiento”, lanzó.

En un país como la Argentina en los que temas como dólar, economía e inflación están a la orden del día, aprender un poco de finanzas en profundidad parece nunca estar de más.