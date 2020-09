Cupo de u$s 200: por web caídas, ahorristas intentarán comprar hoy

“Si no fuera por la fenomenal campaña que hacen para promover el dólar ahorro, la gente se interesaría por otras opciones de inversión, como el plazo fijo con tasa garantizada que le gana a la devaluación”, se enojan en el Gobierno.

En las entidades financieras se enojan con el Banco Central: “A primera hora no pudimos operar, nos estaban rebotando todas las operaciones, pensé que andaba mal nuestro sistema, pero luego chequeando con otras entidades nos enteramos que el Banco Central aún no había pasado a cero a los compradores del mes pasado. Recién a las 8.45 lo hizo", revela, en estricto off the record, el gerente de Productos Cambiarios de uno de los bancos líderes.

"Estamos esperando que el BCRA resetee el sistema, porque el mes pasado a las 8 de la mañana ya podíamos hacer operaciones", advertía el directivo de otra entidad.

"El mes pasado a las 8 de la mañana ya procesamos órdenes, no es que el mercado cambiario recién abre a las 10 de la mañana, porque antes ya se podía comprar. El sistema del BCRA no fue reseteado aún (decía antes de las 8.45), por eso que viene rechazando todas las operaciones, rechaza todo, absolutamente todo", se lamentaban en una entidad, que se tranquilizaron cuando a las 8.45 el sistema ya se renovó.

"Estas operaciones son en horario bancario", aclaran desde el BCRA, y muestran una imagen donde dice "Lo sentimos. La compra venta de dólares se podrá efectuar los días hábiles de 10 a 20 horas".

Por eso, en varios bancos recién a las 10 podrán operar, dicen en el BCRA, aunque luego admitieron que hay algunas entidades que operan en horario extendido, y subrayaron: “No hay ningún inconveniente con el sistema”.

“No hubo ninguna dificultad para operar”, agregan en el Central, al ser consultados por la queja de muchos bancos: que anteanoche, a última hora, el BCRA sacó el listado con los casi 15.000 CUIT inhabilitados a operar en cambios.

De todas formas, en uno de los bancos más grandes del país admitieron que el BCRA no pasó a cero a los compradores del mes pasado: “Además, tuvimos que procesar la nueva lista de inhibidos del Central, y eso demoró habilitar la compra venta”.

Muchos fueron los bancos que no hicieron a tiempo a impactar a los casi 15.000 coleros digitales inhibidos en el sistema, por lo cual arrancaron más tarde a vender divisas. "Todos tenemos un proveedor que lo hace, y aún no llegaron a tiempo con todos", revelan en un banco nacional, que recién a las dos de la tarde pudieron operar.

Por lo tanto, pudieron hacer apenas 10.000 transacciones por u$s 2 millones, contra 19.000 por u$s 3,8 millones que habían hecho el primer día hábil del mes pasado. Obvio, no fue por falta de demanda, sino porque no estuvieron operativos, ya que sus cálculos para ayer era hacer 25.000 transacciones por u$s 5 millones. Como estuvieron seis horas sin poder operar, prevén que hoy tendrán un récord de demanda, por todos los que se quedaron afuera ayer.

En un banco que ofrece la cuenta gratuita contaron que sólo el mes pasado tuvieron 70.000 clientes nuevos para comprar su cupo, y que ayer vendieron u$s 3 millones, lo que representa un 60% más que el primer día del mes pasado, aunque subrayan que fue un sábado el 1 de agosto, y que siempre se vende más los días hábiles.