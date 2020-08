Cupo de u$s 200: cómo tener una cuenta gratis y poder extraerlos

Mientras el Banco Central siga sin autorizar a las casas de cambio a poder abrir sus puertas por la cuarentena, la única forma de comprar el cupo de u$s 200 es a través del Home Banking.

El tema es que la caja de ahorro es gratis cuando es en pesos, pero en moneda extranjera (necesaria para poder adquirir las divisas) los bancos la cobran, excepto que se la tenga bonificada por cuenta sueldo o por algún paquete de productos, que obviamente lo cobran.

Los bancos más grandes cobran directamente en dólares el mantenimiento mensual de la caja de ahorro, y llega a u$s 11 por mes, y en varias entidades se ponen por demás exigentes en cuanto a conocer a su cliente, que es lo que le piden desde el BCRA para evitar a los coleros digitales.

Entonces, piden seis meses de antigüedad hasta poder comprar moneda extranjera, con lo cual el cliente debe pagar los u$s 11 mensuales por un semestre, o sea totalizando u$s 66 hasta poder efectuar la transacción, sin tener la certeza de si el cupo seguirá el año que viene o no.

Si bien en los bancos digitales la caja de ahorro en dólares es gratis, el tema es que no se pueden extraer, al no tener sucursales físicas, por lo que solamente se puede comprar más barato que en uno tradicional, pero luego habrá que transferirlos a esa cuenta para poder sacarlos.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que se puede compartir la caja de ahorro en dólares, y poner a otros miembros de la familia (siempre que sean mayores de 18 años) como cotitulares, de modo de que cada uno pueda comprar su cupo de u$s 200, ya que es por CUIT.

Consultados en el Banco Central sobre la cantidad de cotitulares que puede tener una cuenta en dólares, explicaron que no hay un número establecido por norma del BCRA, sino que lo determina cada banco, pero lo usual es que sean dos, aunque podrían ser más también. “Los límites los ponen las entidades para poder cumplir con las leyes anti lavado. Es igual para todo tipo de cuentas”, detallan.

Por lo general, se pone como cotitulares a familiares de extrema confianza, ya sea pareja o hijos, porque el cotitular puede ir a la caja del banco y vaciar toda la cuenta.

“No hay límite en la cantidad de cotitulares”, respondieron en uno de los bancos que más market share tienen de la Argentina, al ser consultados por la cantidad de miembros que podían ser cotitulares de una caja de ahorro en dólares.

Otro método para tener una cuenta gratis es Galicia Move, que al ser la app de la entidad, no sólo da acceso a una caja de ahorro en dólares sin cargo, sino que también se tiene bonificada la extracción, ya sea en cajeros automáticos o por el mostrador del Galicia.

De hecho, ya son 352.897 personas que se dieron de alta en la nueva propuesta digital de Galicia. “Sin trámites, sin filas. Todo desde el celular”, es su lema.