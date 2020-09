Cupo de dólar ahorro: cortocircuito entre los bancos y la ANSeS

La disputa entre los bancos y el Gobierno respecto a la venta de dólares para atesoramiento sumó este lunes un nuevo round. Según informó la ANSeS, ya se encuentra activa la dirección web en la que las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si una persona es o no beneficiaria de un plan social, beneficio que limita la posibilidad de comprar su cupo mensual de dólar ahorro.

"Con motivo de la Comunicación “A” 7105 del Banco Central del pasado 15 de septiembre, la ANSeS informa que se encuentra activa la dirección web servicioswww.anses.gob.ar/censite/. En dicha página las distintas entidades bancarias, como así cualquier persona física o jurídica, pueden consultar si es beneficiario de un plan social", indicó la entidad que encabeza Fernanda Raverta en un comunicado. "Dicha base de datos está permanentemente actualizada por la ANSeS a los fines de garantizar de una manera precisa el servicio. El trámite web se efectúa de manera completa entre los 30 y los 45 segundos de iniciado el mismo", agrega la misiva.

Sin embargo, los bancos recalcan que es necesario una automatización del sistema. Argumentan que no pueden hacerlo de forma manual, porque la compra venta de divisas se realiza por home banking y no por ventanilla.

“Es muy complicado ir a la ANSeS. Se pide una información más rápida del Banco Central (BCRA), vía web service. El BCRA no lo contempla. Pero el banco que no cumpla con el requisito de la ANSeS no podrá acreditar los fondos si no se tiene información de la ANSeS ni se podrá abrir cuentas en dólares sin la consulta de la ANSeS”. Este es un memo interno que circuló el viernes último entre los bancos, al que tuvo acceso este diario, luego del zoom que tuvieron el viernes a la tarde con el regulador.

Las autoridades del BCRA aclararon en el Zoom que mientras el cliente tenga beneficio de ayuda no podrá comprar dólares ahorro: “Mientras no pague la última cuota de la ayuda no puede comprar dólares ahorro. El BCRA entiende que los u$s 200 es ahorro, debe ser puro sin ayuda del Estado para financiar tasas”, se lee en el memo interno que circuló entre los banqueros.

Además, en cuanto a los exportadores, dice que “los acuerdos en descubiertos aún no usados requieren autorización del BCRA. Tarjetas de crédito corporativa deberán ser aprobadas por el BCRA. No se puede refinanciar deudas: necesitan consulta previa al BCRA. Lo acordado no liquidado no se puede liquidar si se excede. Para nuevas líneas a grandes empresas exportadoras deben requerir conformidad del BCRA (entran todas las financiaciones). Lo que se espera es que el fondeo en el mercado local sea orientado a las Pymes. Para refinanciar tiene que pedir autorización si supera los límites y entra dentro del concepto de grandes empresas exportadoras”.

En cuanto a la compra de dólar ahorro señalaron que es sólo un cotitular por cada cuenta, y sólo uno por mes: no puede comprar un cotitular u$s 100 y el otro cotitular u$s 100. Lo tienen que hacer es acreditar en dos cajas de ahorro distintas, abiertas antes.

Antes de la acreditación de nuevos importes en moneda extranjera deben efectuarse los controles ANSeS, y los que tienen plan social no pueden hacer nuevos depósitos en dólares en cajas de ahorro en moneda extranjera. No se pide el cierre masivo de cajas de ahorro en dólares, sino que no pueden hacer depósitos nuevos, ni aun de cuentas propias. Aunque esto último el BCRA estimada que lo va a permitir en el futuro.

El cobro de intereses por dividendos en dólares en cuentas en dólares, si es cuenta espejo no hay problemas, si no coinciden los comitentes con el beneficiario de la cuenta habrá que analizarlo y en todo caso depositarlo en otra cuenta.