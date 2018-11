Cuatro frases de Sandleris que sugieren mayor dureza en la política monetaria En un discurso en el Council of the Americas el presidente del BCRA dijo que el dólar reacciona en forma excesiva a shocks externos e internos. Señaló que la expansión de liquidez prevista dependerá del aumento en la demanda de dinero. Y que si el dólar toca el piso de la zona de no intervención comprará reservas con cautela.