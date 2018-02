Cuatro claves para entender la actual suba de tasas en EE.UU.

El mercado de bonos en Estados Unidos (EE.UU.) transita un momento de importante volatilidad y caída de precios, lo que implica un escenario de suba de tasas. Justamente, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años ha generado un rally de 87 puntos básicos desde septiembre pasado, accediendo a máximos de 2,90% y acercándose a los valores registrados en 2014 de 3,05%. La dinámica hacia adelante será importante y para ello es clave entender las causas que explican la dinámica alcista actual de las tasas en EE.UU. y por lo tanto de las tasas del resto de los bonos del mundo, argentinos incluidos.

- Mayor déficit fiscal por la reforma tributaria EE.UU. y aumento del gasto publico

Una de las causas a las cuales se puede adjudicar la suba de tasas de los bonos del tesoro es la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Donald Trump, combinada el impulso de un presupuesto que aumenta el gasto público. Con el último presupuesto presentado, se esperan que los ingresos fiscales caigan en u$s 3700 millones entre el 2018 y el 2027. Esto significa que el Estado Americano contará con menos ingresos gracias a la reforma tributaria y que adicionalmente gastará más que antes producto del ambicioso programa de gasto público. Esa brecha de mayor gasto combinado con menos ingresos implica un incremento del déficit. En concreto, el presupuesto actual implica que EE.UU. padecerá déficits de u$s 7200 millones en la década venidera; el plan del año situaba la cifra en u$s 3200 millones. Con lo cual, al tener un déficit aún más abultado, el riesgo de la deuda será naturalmente mayor y por ello es que las tasas han mostrado una aceleración alcista en las últimas semanas.

- Inflación y suba de tasas de la Fed

Adicionalmente al programa presupuestario y la reforma tributaria podemos encontrar datos económicos que dan a entender que la inflación está tomando un mayor vuelo en EE.UU. El buen dato de empleo, mostrando que la economía americana se encuentra en uno de los niveles de menor desempleo en la historia ,genero cierta alerta en los inversores cuando detectaron que los salarios comenzaron a subir. Desde que la Fed tomó las riendas para salir de la crisis financiera en 2009, se planteó como objetivo dos metas básicas que eran estabilizar el mercado laboral, buscando alcanzar niveles de pleno empleo, y una meta de inflación del 2% anual. Hoy en día estamos en esos niveles aunque la dinámica inflacionaria ha sido menos intensa que la del mercado laboral. Sin embargo, gracias a que en el último registro se ha detectado una suba mayor a la esperada en los salarios, implicaría que el pleno empleo ya se encuentra ejerciendo presión en la inflación salarial. Este contexto podría empujar a la Fed a ser mas agresiva en la suba de tasas hacia adelante (el mercado espera entre tres y cuatro suba de tasas en 2018) para evitar que la economía se recaliente.

- Fed normalizando su hoja de balance

Otro dato que juega a favor de la suba de tasas se puede encontrar en el proceso de normalización monetaria desarrollado por la Reserva Federal. Esta normalización tiene dos focos. Por un lado busca colocar a la tasa de interés en niveles "históricamente más normales" que los vistos desde la crisis de 2008 ya que las tasas se han mantenido en valores muy bajos vistos desde una perspectiva histórica.

Por otro lado, se busca recomponer la hoja de balance de la Fed luego de años de compras de bonos enmarcadas dentro de los programas de expansión cuantitativa (Quantitative Easing). El plan para la reducción de la hoja de balance abarca cerca de u$s 4200 millones de dólares de inversiones en bonos gubernamentales y papeles respaldados por hipotecas que acumuló cuando respuesta a la crisis financiera de 2007 a 2009. De esta forma, estaríamos viendo una Fed que ya no se encontraría activamente en el mercado de bonos sino que más bien, estaría desarmando posiciones (o dejando vencer los bonos), lo que implicaría un empujón mas para las tasas. Es decir, menos demanda de bonos hace que los precios de los mismos tiendan a bajar y que por lo tanto las tasas de la renta fija global muestren un sesgo alcista (a menor precio, mayor rendimiento).

- Cambio de miembros de la Fed e independencia de la Reserva Federal en la era Trump

Un factor político que al menos genera mayor incertidumbre en el mercado internacional es el reciente cambio de presidente de la Fed. La salida de Janet Yellen y el ingreso de Jerome Powell como nuevo presidente genera nerviosismo entre los inversores. De hecho, muchos analistas en Wall Street sugieren que estamos de frente a la Fed con menor experiencia de la historia. Es decir, la poca trayectoria dentro de la Fed, tanto de Powell como varios miembros dentro del comité de política monetaria implica una prima de riesgo adicional para los inversores dentro del mercado de renta fija. De todos modos, Powell ha demostrado estar en una línea parecida a la de Yellen con respecto a cómo entiende la política monetaria, y la Reserva Federal históricamente ha mantenido siempre su independencia. La clave hacia adelante será definir si con su programa de suba de tasas en un escenario en el cual Trump quiere empujar aún más la economía y ver si esos eventuales roces derivan o no en una menor autonomía de la Reserva Federal. Todos estos cambios e incertidumbres representan una cuota de riesgo adicional que el mercado ha estado incorporando a los precios en los últimos meses.