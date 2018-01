Cuatro claves de una jornada verde en la city porteña

El dólar volvió hoy a fortalecerse fuertemente contra el peso. En el segmento minorista, la divisa trepó 27 centavos a $ 19,93 para la venta luego de que la entidad monetaria bajara la tasa de referencia 75 puntos básicos a 27,25%. Mientras que en el mayorista, el salto fue aún mayor: escaló 31,5 centavos a $ 19,65 en el MULC. Las razones que explican la suba de hoy pueden ser varias.

Alto volumen y fuerte demanda

En la rueda de hoy se volvió a ver un buen volumen de negocios. La divisa norteamericana repitió el comportamiento exhibido desde el fin de la semana pasada al operar con tono muy firme y fuerte demanda, debido al apetito por la dolarización de portafolios.

“La demanda por cobertura se mantuvo y por lejos excedió a la oferta disponible haciendo que el precio del dólar reflejara con fuerte suba el mayor interés por dolarizar tenencias”, indicó Gustavo Quintana en el informe de PR Cambios.

Desde el comienzo de la jornada de hoy, el dólar abrió con un “gap” de 5 centavos, pero rápidamente, con 3 millones operados en solo 8 minutos, se pactó la tercera ficha a $ 19,50, indicó ABC Mercado de Cambios.

No hubo intervención del Central

El total operado en la fecha de hoy ascendió en el segmento de contado a u$s 776,654 millones y otros u$s 16,60 millones operados en el mercado de futuros, mientras que no se detectó actividad del Banco Central en todos los segmentos.

Menor atractivo de los pesos

Ayer el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia y en este caso lo hizo en 75 puntos básicos para dejarla en 27,25%, decisión que le restó atractivo a la inversión en pesos.

“El cambio de expectativas locales y los retoques hacia abajo en el nivel de las tasas de interés de referencia dispuestos por el Banco Central estimulan un apetito por la dolarización de portafolios generando una corrección en los precios del dólar que contrasta hoy en forma notable con la caída de la moneda norteamericana en el resto del mundo”, señaló Quintana.

La rebaja de la tasa de política monetaria de 0,75% marca un cambio en la estrategia financiera de los operadores e inversores.

La tasa a 10 años del Tesoro de EE.UU.

Para entender la suba del dólar no sólo hay que mirar de cerca los movimientos del BCRA, sino también las decisiones en materia de costo del dinero en los países centrales. La tasa de Estados Unidos a 10 años está en máximo desde marzo de 2017, y resulta un factor clave por las necesidades de financiamiento externo que tiene la Argentina.

Su movimiento alcista, aunque sea gradual, puede aumentar la perspectiva de absorción de fondos en Estados Unidos y secar aún más la plaza de dólares.