Cuatro aplicaciones para invertir en el mercado desde el teléfono celular

En tiempos donde parece que la instantaneidad es todo, cada vez son más los inversores que prefieren operar en el mercado directamente desde su teléfono celular.

Es que en un contexto de volatilidad financiera, comprar o vender puede ser una decisión que no pueda esperar a sentarse delante de una computadora o hablar por teléfono con el asesor de inversiones. En el mercado local apenas existen un puñado de apps que permiten consultar las tenencias, suscribir a letras o fondos comunes de inversión y tradear acciones o bonos.

Aunque su uso todavía parece incipiente, el potencial de crecimiento es grande, especialmente porque la tecnología rompe las barreras de espacio que limitan la llegada de nuevos inversores a la City.

Consultatio presentó a principio de año Plus, una aplicación que busca captar la atención de personas que aún no tienen una relación muy profunda con el mercado de capitales. "Estamos muy contentos con lo que está pasando con nuestra app", dijo Cristian López, de la compañía. "Al día de hoy tiene más de 8000 descargas y venimos creando cerca de 300 nuevas cuentas mensuales en el segmento de retail".

La apuesta de la firma de Eduardo Costantini implicó la creación de un departamento de IT inhouse, desde donde se hacen las múltiples actualizaciones. "La aplicación tiene un onboarding 100% digital: la persona se la baja, se saca una selfie, otra foto a su documento y a su recibo para demostrar ingresos y ya tiene la cuenta operativa. Ahí mismo, desde su teléfono puede girar el dinero desde la app de su banco para comenzar a operar acciones, bonos, futuros, fondos y letras a dos clicks", explicó.

Justamente, la posibilidad de licitar suscribir a Letes, como en la licitación de ayer, o Lebac es lo que más llama la atención de inversores minoristas, pero todavía la oferta desde aplicaciones nativas es muy acotada. La mayoría de los bancos privados permite operar con estos instrumentos desde su plataforma on line banking, que en casi todos los casos puede navegarse sin problema desde el teléfono.

Otra opción para este tipo de inversores puede ser la aplicación de Portfolio Personal, una de las pioneras en el mercado local. "Nuestra aplicación está disponible desde hace mucho tiempo. Hemos ido sumando funcionalidades y hoy el usuario puede hacer puede hacer todo: dar de alta cuentas bancarias, anular cuentas, informar depósitos, pedir trasferencias y operar todo tipo de instrumentos del mercado local, también acciones del exterior y bonos", explicó Lucas Gardiner, Director de la compañía.

Contrariamente a lo que puede suponerse, Gardiner explicó que la mayoría de los usuarios que usa la app para operar son clientes minoristas, que suscriben a Letras o a FCI, mientras que el perfil corporativo o mayorista la utiliza para hacer consultas, pero termina realizando la transacción por otros canales.

Con respecto a la edad de los usuarios que eligen estas apps, la mayoría son sub 35. Es lo que destacó Alejandro Bianchi, Gerente de Inversiones de Invertironline. La compañía presentó en 2017 su versión nativa para celulares de su plataforma. "El teléfono se convirtió en una forma de captar a personas que no tienen tanto conocimiento sobre los instrumentos pero a quienes les interesa invertir. En volumen de negocios, las operaciones son menores, porque justamente en estos rangos de edad, estas personas todavía no han formado del todo su patrimonio. Creo que en un par de años, a medida que avancen en la curva de formación de patrimonio estas app van a tener mayor relevancia", afirmó.

Al mismo tiempo, Bianchi advirtió que en días de incertidumbre o volatilidad como la rueda de ayer, son más los activos de riesgo, que corresponden a un perfil de inversor más avanzado, los que se operan. "Estos activos son calientes, te enteras de la noticia cuando estás atascado en el tráfico y no podés esperar a tomar la decisión: lo haces por el celular", dijo.

Casualmente, en algunas semanas, una figurita millenial del mercado, Ramiro Marra, CSO de Bull Marktes Brokers, lanzará su nueva versión de su aplicación. "Actualmente el 90% de los clientes entra por la página, pero la mayoría de ellos lo hace desde el navegador de su celular. Por eso, creemos que la app tiene mucho potencial de crecimiento. La idea es que el mercado empiece a desarrollar soluciones a la altura de lo que el cliente quiere", dijo.