Cuarta baja al hilo del dólar

El dólar minorista cayó por cuarto día consecutivo ayer y cerró a $ 14,52 para la venta, en una jornada con escaso volumen de negocios. La divisa perdió un promedio de diez centavos en el mercado minorista presionada por el descenso en la plaza mayorista, donde se operaron apenas u$s 254 millones.

El dólar mayorista, en tanto, cerró a 14,21 pesos, según datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE). La continuidad de las altas tasas de interés del 38% para las colocaciones a corto plazo de las Lebac licitadas semanalmente por el BCRA continúan siendo el principal atractivo para los bancos, que venden sus posiciones en dólares para obtener mejores rendimientos en pesos.

Según analistas, la falta de intervención del BCRA para frenar la caída del dólar se debe a la conveniencia de abaratar los costos del pago por vencimientos de contratos de dólar futuro a fin de mes. Las reservas internacionales de la entidad monetaria finalizaron en u$s 34.737 millones, u$s 168 millones menos respecto de ayer.