Cuántos millones habrá en juego en los octavos de final de la Champions

Más de ocho mil cuatrocientos veintiún millones de dólares estarán en juego en las multimillonarias llaves eliminatorias correspondientes a los octavos de final de la Champions League.

Luego del sorteo realizado más temprano, uno de los cruces más importantes lo disputará Real Madrid, de España, con el portugués Cristiano Ronaldo a la cabeza ante el millonario PSG, de Francia, con el astro brasileño Neymar como su máxima estrella.

El valor de mercado del equipo español alcanza los u$s 892,5 millones, según el sitio Transfermarkt, mientras que el del combinado francés llega a los u$s 778,08 millones. Es decir, en esta llave, se eliminarán dos planteles cuyo valor conjunto de mercado alcanza los u$s 1670,6 millones.

Otra de las llaves más importantes la protagonizará Barcelona, de España, con el crack argentino Lionel Messi, ante el poderoso Chelsea, de Inglaterra, que, de la mano del millonario ruso Román Abramóvich, volvió a meterse entre los 16 mejores equipos del torneo de clubes más importante de Europa.

El valor de mercado del conjunto catalán supera los u$s 847,8 millones, al tiempo que el equipo inglés llega a u$s 758,2 millones. Así, esta llave pondrá en juego u$s 1606 millones.

La tercera eliminatoria más cara la protagonizarán Juventus, de Italia, con un valor de mercado de u$s 648,3 millones, ante el Tottenham de Mauricio Pellegrino, que alcanza los 661,2 millones.

Sevilla, de España, cuyo valor de mercado alcanza los u$s 275,7 millones, ante el poderoso Manchester United, de Inglaterra, que asciende a u$s 711,3 millones.

También se destaca la eliminatoria que enfrentará al poderoso Bayern Munich, de Alemania, con gran parte de la base de la selección de Alemania, frente al aguerrido Besiktas, de Turquía.

En este caso, el valor de mercado del equipo alemán supera los u$s 718 millones, mientras que el de su rival turco roza los u$s 136,9 millones.

Así quedaron conformadas las eliminatorias

Ida, 13 febrero; vuelta, 7 de marzo

Juventus (ITA) 648.360.000 - Tottenham (ING) 661.200.000 = 1.309.560.000

Basilea (SUI) 58.560.000- Manchester City (ING) 755.400.000 = 813.960.000

Ida, 14 febrero; vuelta, 6 de marzo

Porto (POR) 217.080.000 - Liverpool (ING) 617.400.000 = u$s 834.480.000

Real Madrid (ESP) 892.560.000 - PSG (FRA) 778.080.000 = u$s 1.670.640.000

Ida, 20 febrero; vuelta, 14 de marzo

Chelsea (ING) 758.280.000 - Barcelona (ESP) 847.800.000 = 1.606.080.000

Bayern Múnich (GER) 718.920.000 - Besiktas (TUR) 136.920.000 = 855.840.000

Ida, 21 febrero; vuelta, 13 de marzo

Sevilla (ESP) 275.700.000 - Manchester United (ING) 711.300.000 = 987.000.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 123.720.000 - Roma (ITA) 392.520.000 = 516.240.000