Cuánto del vencimiento de Lebac podría ir a dólar

La semana que comienza resulta clave en materia cambiaria y financiera, ya mañana habrá un nuevo vencimiento de Lebac y con el objetivo de “mejorar la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer la economía”, el BCRA anunció un conjunto de medidas.

En primer lugar, en la licitación de Lebac la autoridad monetaria renovará hasta $150.000 millones de los $300.000 millones que vencen en manos en entidades no bancarias. Por otro lado, las entidades financieras, cuyos vencimientos alcanzan los $100.000 millones, quedarán nuevamente fuera de la licitación primaria de Lebac. Para este grupo de inversores, el BCRA ofrecerá Nobac a 1 año de plazo y Leliq.

Además, el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro como alternativa a las opciones que presentará el BCRA.

Un dato no menor es que se anunció que para asegurar el buen funcionamiento del mercado cambiario a lo largo de esta operación, el BCRA se comprometió a subastar dólares “en caso de que sea necesario”.

Para los analistas los plazos "no son atractivos".

Finalmente, la entidad complementó todas estas medidas con un nuevo aumento de encajes de 5 puntos efectivo a partir del miércoles que viene. A diferencia de los últimos incrementos de efectivo mínimo, en esta ocasión el alza de encajes podrá integrarse con Notas y Letras del BCRA en caso de que se trate de depósitos a plazo fijo.

La inteyección de pesos

Desde Delphos Investment plantearon, según el esquema de vencimientos de Lebacs, un cuadro de sensibilidad de la demanda de dólares entre septiembre y diciembre fecha en la cual culminaría el desarme del stock.

En todos los casos apuntaron a una inyección de pesos equivalente al 40% del vencimiento en cada mes y distintas proporciones de traslado a dólares.

En el informe detalló que, si un 65% de la liquidez se volcara a dólares, la demanda entre septiembre y diciembre alcanzaría cerca de u$s 7000 millones. Si, por ejemplo, un 50% se trasladara a dólares, dicho monto sería de u$s 5500 millones. Si la liquidez se volcara en un 30% a dólares, el total sería de dólares seria u$s 3300 millones.

“La proporción de los vencimientos que demande dólares estará influida por la cotización y, en una segunda instancia, las tasas ofrecidas por las Lecap. De acuerdo con los lineamientos presentados en el programa de cancelación, el BCRA pondría a disposición las reservas internacionales para satisfacer la demanda. Su participación, no está claro aún si mediante ventas directas o subastas, moderaría el impacto sobre la cotización del dólar. En un escenario de sostenido apetito por dólares, la pérdida de reservas en los próximos meses sería significativa y se mantendría la volatilidad cambiaria”, sostuvieron.

Por su parte, un informe de Grupo SBS sostuvo que “según estimó la autoridad monetaria, la integración de encajes, la colocación de Letras del Tesoro y la venta de divisas resultarán en una absorción monetaria mayor a la cancelación parcial de Lebac, llevando a una contracción de la liquidez del mercado de hasta $100bn. Según se desprende de esta información, las colocaciones de deuda del Tesoro y las ventas de reservas podrían alcanzar un total de hasta $200.000 millones”

Para los analistas de la compañía, el BCRA vuelve a inclinarse por la represión financiera. Los últimos días volvieron a mostrar ciertas tensiones para los activos en moneda local, en un movimiento que probablemente reflejó la incertidumbre relativa a los abultados vencimientos de la semana próxima.

“A los $403.000 millones que vencerán de Lebac se agregarán otros $39.200 millones correspondientes a deuda del Tesoro (TS18 y TJ20). La decisión de incrementar encajes tiene como único objetivo seguir retirando liquidez del mercado, de manera de contener el potencial para mayores presiones cambiarias”, afirmaron.

Por último, desde la compañía entienden que “aunque a corto plazo esto pueda ser positivo para estabilizar el mercado, remarcamos que seguir apostando por la represión financiera castigará al sector bancario de manera excesiva, por lo que resultará imperioso que esta medida sea revertida tan pronto como finalice el desarme del stock de Lebac”.