Cuántas reservas prevé dejarle el Banco Central al próximo gobierno

El directorio del Banco Central (BCRA) tenía dibujados tres posibles escenarios de lo que pudiera ocurrir después de las elecciones para poner el nuevo cepo al dólar.

El mejor de todo era con Mauricio Macri en el ballotage, donde seguramente dejaran comprar más de u$s 10.000, o hasta liberaran el cepo cambiario, ya que preveían hasta ganar reservas.

El segundo escenario era con Horacio Rodríguez Larreta en el ballotage, donde el cepo iba a ser mucho más light que el de ahora, ya que se hubiera bajado a la mitad o menos los u$s 10.000.

Y, finalmente, el que se eligió, obviamente en coordinación con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Guido Sandleris quiere cuidar reservas durante la transición.

Lo primero que hicieron fue comunicárselo a Alberto Fernández, aunque la idea de los u$s 200 no fue de Alberto, pero estaba en sintonía con un pedido que realizó sobre el tramo final de su campaña. “Quería que cuidemos las reservas, que no dejemos subir el dólar, y que bajemos la tasa de interés, quiere la chancha y los 20, así es imposible, que se decida por una”, se quejan puertas adentro.

De todos modos, el presidente electo siempre dijo que quería un dólar competitivo y pidió que le cuiden las reservas, así que finalmente optaron por esto último.

Según los cálculos que hacen en Reconquista 266, el nuevo cepo demandaría menos de u$s 1000 millones de reservas, por lo que prevén entregar el BCRA con reservas netas por u$s 10.000 millones.

Sandleris: "Queremos preservar las reservas durante este período de transición"

Sandleris reconoció esta mañana que reducir de u$s 10.000 a u$s 200 el tope para la compra de dólares "es una medida que, aunque transitoria, es muy estricta" y admitió que "tiene costos para la economía pese a que busca cuidar las reservas".

"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", apuntó.