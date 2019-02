Cuáles son los mitos sobre el dinero que arruinan las finanzas personales

Desde pequeños vamos incorporando distintas creencias que llegan desde nuestro entorno más cercano que nos impiden pensar que pueden existir otras maneras de hacer las cosas.

En el caso particular de la relación que vamos creando con el dinero a medida que nos hacemos adultos, estas creencias terminan siendo determinantes para acercarnos o alejarnos a la prosperidad económica que deseamos obtener.

Es por esta razón que para lograr una relación saludable con el dinero hace falta algo más que educarse sobre finanzas personales, será fundamental además hacer un trabajo consciente y profundo para desaprender los pre conceptos que actúan como palos en la rueda y que no solo nos impiden mejorar nuestra situación económica, sino que muchas veces terminan por destruirla.

Analistas de finanzas personales consultados por El Cronista coincidieron que considerar al dinero como algo malo, pensar que la economía es sólo un tema para especialista y que ganar más plata solo se obtiene a cambio de mucho trabajo, tiempo y esfuerzo, son algunos de los principales conceptos y comportamientos a modificar.

"La plata no es mala, sino el uso que hacemos de la misma"

Según la experta en finanzas y directora de Aprender Cuenta, Juana León Álamo, "el uso que se le dé al dinero depende de la persona. La plata es una herramienta que en sí misma no es buena ni mala. Los que somos buenos o malos somos las personas y el uso que hacemos de la misma".

"Por ello, es fundamental que nuestros hijos reciban una educación financiera basada en valores sociales y éticos para que hagan un uso adecuado del dinero", sostuvo.

En esa misma línea, el especialista en educación financiera de la Sociedad de Bolsa de Balanz Capital Franco Cipriani, señaló que es importante entender que ganar dinero no está mal ni es algo malo. "Muchas veces en Argentina se suele asociar al dinero y a aquel que ganó mucho dinero con actividades ilícitas, alejando del mercado a todos aquellos que dudan si comenzar a invertir o no, y dejando de reconocer a todos aquellos que apostaron por el país creando empleos y apoyando el desarrollo lícitamente".

"Difícilmente podamos cuestionar que la gran mayoría trabajamos esperando aquel día en que cobramos, esperando recibir cierto monto de dinero para disponer de la forma que queramos. Pero también será difícil cuestionar la idea que muy pocas personas invierten una parte de ese dinero en el mercado de capitales para hacerlo crecer. Actualmente, alrededor del 1% de la población invierte en el mercado".



"Es un error pensar que la economía es apta solo para especialistas, porque si no, quién toma las decisiones de tu economía personal".



Otra de las creencias que ambos plantean que hay que desaprender es pensar que la economía solo es apta para especialistas y que es algo que no va con nosotros.

"Las decisiones financieras están muy presentes en tu vida, muchas de las decisiones que tomas a lo largo del día están relacionadas con el dinero, forma parte de tu cotidianidad, por ello, es importante que les concedas la importancia necesaria para que adquieras los conocimientos adecuados para tomar las mejores decisiones", recomendó Juana León Álamo.

Por su parte, Cipriani reforzó esta idea al plantear que "hay saber que existen muchas alternativas para invertir nuestro dinero y que nos permite ganarle a la inflación por ejemplo, y para esto hay que capacitarse, seguir a especialistas en la materia e informarse sobre las novedades del mercado".



"Hay que dejar de culpar a factores externos por lo que ocurre en nuestra economía, en su lugar hay que asumir la responsabilidad".

"Pensar que todo lo que ocurre con nuestra economía es responsabilidad de otros y lo que te pasa, por tanto, te lo tienen que solucionar los demás, es un creencia que también debemos desterrar", planteó la experta en finanzas León Álamo.

Según explicó, en su lugar "hay que aprender a delegar los asuntos económicos en otros y empezar a tomar las riendas de la economía personal. ¡Debes ocuparte de tus finanzas!".

Según determinó, también se deberá "enseñar a los hijos la importancia de marcarse metas financieras, de planificarse para alcanzarlas y de actuar por sí mismos en sus finanzas".

Por su parte, según apuntó Franco Cipriani de Balanz: "Riesgos hay en todos los países del mundo: inflación, problemas políticos y hasta guerras, pero lo importante es entender que si no hacemos nada con nuestro dinero, lo único que termina pasando es que pierde valor por la riesgos hay en todos los países del mundo: inflación, problemas políticos y hasta guerras, pero lo importante acá es entender que si no hacemos nada con nuestro dinero, lo único que termina pasando es que pierde valor por la inflacion y los principales perjudicados terminamos siendo nosotros.

En ese contexto, planteó a modo de ejemplo lo que cuesta mucha veces postergar los consumos. "Muchas veces el deseo de comprar lo último que aparece en los shoppings nos lleva hasta a endeudarnos, en vez de tomarnos un momento para separar una porción de nuestro dinero y darnos cuenta que nos dará mucho más dinero en el futuro".

"Es incorrecto pensar que sólo mereces tener dinero si lo obtienes a cambio de mucho tiempo y esfuerzo".



Según la experta en finanzas y directora de Aprender Cuenta, Juana León Álamo, "una cosa es trabajar y otra diferente es obtener dinero. Estamos acostumbrados a relacionar intercambiar tiempo y esfuerzo a cambio de dinero. La mayoría de las personas obtienen sus ingresos así, de un empleo que les ocupa muchas horas. Por supuesto que se requiere esfuerzo en adquirir riqueza, pero hay que pensar en que existen otras formas de obtener dinero".

En ese sentido, Capriani sostuvo que "con esfuerzo, trabajo y conducta al invertir, podremos generar una suma de dinero importante que puede darnos mucha tranquilidad a futuro. Cualquiera puede escuchar casos de personas que se enriquecieron rápidamente, pero hay que saber separar casos particulares de lo que normalmente suele ocurrir, que dista de riquezas generadas de un día para el otro".

"Una persona que logra invertir anualmente u$s 500 (casi $ 1500 mensualmente al cambio de hoy, equivalentes a un café de $ 50 diario o gasto similar) en algún bono argentino de largo plazo en dólares, no solo tendrá un rendimiento del orden del 10% anual sino que al cabo de 30 años, si reinvierte los intereses que va cobrando a la misma tasa, cerca de su etapa jubilatoria tendrá más de u$s 80.000 ($ 3.000.000 al tipo de cambio de hoy), mientras que si ese mismo monto únicamente lo colocó en su caja fuerte tendrá u$s 15.000", ejemplificó.

"No es cierto que es imposible obtener dinero haciendo lo que realmente te gusta".

Por último, Juana León Álamo mencionó el hecho de pensar que "no es posible obtener dinero haciendo lo que realmente les gusta". Por el contrario, aseguró que "es posible convertir tu pasión en tu profesión y además ganarse la vida con ello".

"Puede darse el caso de que con tu profesión no cubras tus expectativas económicas, pero para ello puedes buscar otras fuentes de ingresos alternativas, pero nunca renuncies a tus sueños", aconsejó.

"Apoya a tus hijos en sus sueños, háblales de que es posible dedicarse profesionalmente a lo que les gusta, porque serán personas mucho más realizadas y felices. El dinero viene después", planteó la experta en finanzas.

Al finalizar, recomendó "educar a nuestros hijos para tener una relación sana y natural con el dinero que les ayude también a atraer la riqueza, no a huir de ella".