Cuáles son los derechos que tienen los clientes y los bancos no siempre respetan

"Quiero cerrar la cuenta". "Eso solo se puede hacer en la sucursal de origen". "Necesito sacar una tarjeta". "El plástico se lo puedo emitir pero solo si se da de alta un seguro para la casa". "Tengo un cheque rechazado; quiero saber el motivo del rechazo". "No le podemos dar esa información".

Ninguna de estas respuestas son válidas. Por orden del Banco Central (BCRA) los productos se pueden cerrar por canales electrónicos o por cualquier sucursal, la obtención de un producto no obliga a tomar otro (las tarjetas cuentan con seguros cuando se financian saldos) y los bancos tienen la obligación de informar las causas de un cheque rechazado. Estos son tan solo tres ejemplos de una lista bastante más amplia.

Las leyes proveen a la sociedad de un marco regulatorio que hay que respetar. En líneas generales, la población conoce cuáles son las prohibiciones y cuáles son sus derechos. Pero esto no necesariamente aplica a las reglas del sistema financiero.

Para eso, el Central cuenta con un servicio llamado "Usuarios Financieros", al que se puede acceder por su página web. En esta sección se hacen consultas, quejas, sugerencias y se revisan reclamos. A su vez, la entidad envía "mistery shoppers", o "clientes de incógnito", personas que se hacen pasar por clientes interesados en los servicios y productos de un entidad con el fin de chequear si se cumplen las normas del sistema financiero. De hecho, en el informe de la última misión, una de las preguntas era la del cierre de una cuenta de forma remota: solo 3 de 13 bancos ofrecían el cierre por web.

Al momento de hacer un reclamo, el BCRA sugiere pedir el número para su seguimiento y subraya que "el banco tiene 10 días hábiles para responder".

En cuanto a la atención a jubilados o beneficiario de la seguridad social remarcan: "No es obligatorio contratar productos y préstamos para cobrar haberes; antes de firmar una solicitud de préstamo, es importante que leas las condiciones y aclares tus dudas; pedí información sobre la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFT); podés cancelar un préstamo u otro servicio dentro de los 10 días hábiles de solicitarlo, sin costo si no lo usaste; siempre pedí una copia de la documentación firmada por el banco".

A su vez, el cliente tiene derecho "a la restitución de los cobros mal aplicados, dar de baja los productos y servicios a distancia y de forma ágil, cancelar cualquier servicio dentro de los 10 días hábiles de solicitado , sin costo si no se usó".

"Tu banco no puede cobrarte por la apertura y mantenimiento de caja de ahorro, cuenta sueldo y seguridad social, generación y envío de resúmenes de cuenta por vía electrónica, transferencias dentro del país en pesos y en moneda extranjera", alerta.

Si el cliente registra deudas "no podrán exigirle su cancelación como condición para revocar o rescindir el servicio, aun si tiene deudas pendientes con tu tarjeta de crédito se puede darla de baja, solo pueden requerir que realices el tramite en forma presencial en cualquier sucursal". Además, una vez solicitada la baja no se puede cobrar ningún cargo o comisión salvo por el envío del resumen y el eventual recupero de una deuda no cancelada.

En "Usuarios financieros" también está disponible la comparación de los distintos tipos de paquetes de los bancos.

Finalmente, es obligación de los bancos exponer la tasa de interés, el costo financiero total (CFT) y las comisiones que cobra.